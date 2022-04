Le groupe d’Émilien Caron défie ce vendredi soir (20h30) Mons-Hainaut sur ses terres. Cet affrontement entre le quatrième de la Régionale 2 et le cinquième aura les play-off en toile de fond. Un tour final où se sont inscrits Aclots et Borains. La pression est clairement sur Mons-Hainaut qui doit l’emporter pour introduire le Top 4 du classement et avoir une chance de rallier les play-off.

Nivelles disputera un second match ce dimanche en rendant visite à Belleflamme (12e).