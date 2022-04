Braine favori en 1/4 finale des play-off

En l’emportant aisément (42-95), les Brabançonnes n’ont pas paru décontenancées et ont réussi à s’exprimer très valablement sur un terrain étroit. "On a fait le même écart que pour le dernier match de phase classique à Waregem" , convenait Fred Dusart. Son équipe n’a jamais été mise en danger et ses leaders offensifs (Konig, Lisowa, Lindstrom) ont montré la voie.

"On a remis les pendules à l’heure en termes d’exigence après le match perdu face à Namur" , ajoute le coach nordiste. C’est sur les plans de l’intensité et de l’agressivité que le mentor des Castors ne veut plus faire de concessions. "Face aux Ladies de Charleroi, on a été dans l’énergie. J’en veux pour preuve les traps réalisés sur le pick’n roll carolo. Je trouve ça intéressant pour la suite que, quelle que soit l’équipe alignée, on a fait preuve de la même intensité tout le match. Je veux voir cette mentalité-là. On a été sérieux, il faut que ça continue. D’autres échéances vont arriver. C’est pour ça que même à +30 ou +40, si les filles commettent des bêtises, je les rappelle à l’ordre directement via un temps mort. Quel que soit l’adversaire, on n’a pas le droit de céder à la facilité."

Le technicien français en veut pour preuve la qualité de l’adversaire qui devrait surgir en demi-finale. "À Boom, on n’a pas été bons du tout en défense (NDLR: 83 points encaissés) tandis que la dernière fois que Liège est venu nous rendre visite, son Israélienne a rapidement été bloquée au dos et son Américaine Brewer était blessée mais à la mi-temps, nous n’avions que cinq points d’avance."

Si les Castors l’emportent ce vendredi, la demi-finale (à Boom ou Liège) aura lieu le 14 avril. La seconde manche aura lieu le 16 à Braine.