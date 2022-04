4 points sur 12. "Nos résultats sont très irréguliers , reconnaît Marc Warnant (T1). Le reste sera compliqué car on joue des équipes en lice pour le tour final. À l’exception de Jandrain que l’on doit battre sur papier mais contre qui on n’avait gagné qu’à la dernière minute à l’aller." Vrins est suspendu.

Jandrain

Succès par forfait contre Jodoigne B qui avait quitté le terrain à 2-1. "Huppaye sera compliqué face à l’un des ténors , prévient Alain Boncher (T1). Pas mal de nos joueurs ont transité par là et notre objectif reste de donner la meilleure réplique possible même si on frôle toujours un résultat."

Ronvau

L’équipe pourrait passer dans la colonne de gauche. "Le discours de jeudi dernier a porté ses fruits et les consignes ont été respectées contre Stéphanois , apprécie Laurent Godelet (T1). Tout le monde sera présent contre Mont-St-Guibert mais ils nous attendront car ils s’estimaient un peu volés à l’aller."

Mont-Saint-Guibert B

Matches des équipes en forme. "C’est positif d’avoir renoué avec la victoire contre Bierges , sourit Jérôme Bulinckx (T1). Ronvau ne va pas être un match facile car ils sont bien occupés mais on va essayer de casser leur série. Tout dépend de qui sera disponible." Dechmann, Bouchat et Baïtar se soignent.

Bierges

Descamps et Longby sont absents "mais j’avais déjà dix joueurs disponibles mardi et j’espère ne pas devoir trop changer l’équipe , indique Sébastien Goossens (T1). J’espère aussi qu’on sera motivé comme le week-end passé et qu’on pourra faire aussi bien qu’à l’aller où l’on avait pris un point à Chastre."

Chastre B

Après un week-end off, Glineur est de retour. "J’espère que le terrain de Bierges ne sera pas trop mauvais mais ça me semble mal embarqué vu la météo et on devra aller là-bas avec nos palmes et notre tuba , plaisante Nicolas Bontemps (T1). Cela dit, une petite victoire nous redonnerait des couleurs."

Ottignies

La moitié du noyau est absente. "Dommage d’avoir autant d’absents alors qu’on a montré de bonnes choses à Mélin sans être à armes égales , positive Éric Zikonda (T1). Je devrais jouer au bricoleur mais on va essayer de faire un bon match contre Jodoigne B où l’on n’avait pas touché un ballon à l’aller."

Jodoigne B

Traoré est suspendu. "On s’est entraîné mercredi et on s’entraîne encore vendredi en vue du match à Ottignies , précise Johan Grommen (T1). On avait fait un bon match la dernière fois contre Mont-St-Guibert et on va essayer de continuer cette bonne série face à un adversaire que je ne connais pas."

Épinglé

Beauvechain au pied du mur

Beauvechain sort d’un 2/9 qui l’oblige à prendre des points s’il ne veut pas passer à côté du tour final. "Notre dernier résultat à Walhain est de bon augure et je suis confiant car le groupe est concerné pour aller chercher les points qui nous manquent , indique Jabran Albahtouri (T1). Ce sera quand même compliqué car Mélin sera revanchard par rapport à l’aller, mais il faudra se faire mal et jouer à fond." Ekambi est suspendu. Les frères Hars, Lainé et Vervier rentrent. Q. Allard est incertain du côté de Mélin (15/15) qui est en grande forme. "Tout va se jouer maintenant car il nous reste de gros matches et il faudra en gagner trois sur quatre , estime Benoit Lamine (T1). Beauvechain avait gagné chez nous à l’aller même si le score n’était pas mérité, mais il ne peut pas perdre non plus. Si on fait un bon résultat et qu’on parvient à enchaîner contre Grez, on sera lancé."

Orp jouera-t-il samedi?

En début de semaine, Jean-Luc Wilquet nous affirmait qu’Orp finirait la saison. "Il n’y aura plus de forfait par respect pour nos adversaires, pour l’honneur, et par rapport à l’image du club." Reste à trouver suffisamment de joueurs contre Perwez B. "Le problème, c’est que le noyau de P3 est monté en P2 et on ne peut plus faire redescendre tout le monde , s’inquiète Amaury Motte (T1). Si on joue, je serai là pour les coacher et ce sera pour s’amuser car on n’a rien à perdre ni à gagner."

Les Perwéziens, eux, doivent gagner. "On n’a pas droit à l’erreur, sinon ce sera très compliqué pour le tour final , souligne Hicham Zougagh (T1). D’autant qu’il y a un certain Beauvechain-Mélin. Si on joue, on ira à fond à Orp, pour marquer nos occasions et gérer le match comme il se doit."

Genappe et Grez y croient encore

Victorieux face au leader, Genappe B devra éviter l’excès de confiance. " Mon discours va en ce sens depuis lundi car il ne faut pas gâcher ça , appuie Gary Illegems (T1). Le tour final serait le petit plus qui ponctuerait une très belle deuxième partie de saison, mais Incourt ne nous facilitera pas les choses, comme ce fut déjà le cas à l’aller. Il faudra être à 100% avec de l’envie et de la concentration." Robeyns est suspendu et Warnant blessé. Les Incourtois ont bénéficié de quelques jours de repos avant d’enchaîner trois matches en une semaine. "Genappe est une bonne équipe, on l’avait vu à l’aller, et ils sont dans une spirale ultra-positive , constate Mehdi Sahnoun (T1). Nous, on n’est pas mauvais depuis six matches et on jouera notre foot tout en continuant à prendre de l’expérience."

Avec un match de moins qu’il disputera à Bierges mercredi prochain, Grez B est toujours mathématiquement dans la course. "On doit gagner et espérer un faux pas de certaines équipes , remarque Sébastien Eggerickx (T1). On avait eu difficile face à une équipe de Stéphanois fort regroupée à l’aller et je m’attends à la même chose. Mais, on est dans une bonne spirale au niveau du jeu et on doit prendre le maximum de points avant Jodoigne." Avec les retours de Bazarouji et Dereau, le groupe devrait être au complet. Ce ne sera pas le cas à Stéphanois B où Vromman est suspendu et Piessens, Userstam, Gillard et A. Manneback se soignent. "Ce ne sera pas évident car Grez possède un bon noyau de jeunes qui m’avait bien plu au premier tour, mais on fera avec ce qu’on a pour essayer d’aller chercher les trois points" , souligne Ronald Pigeon (T2).