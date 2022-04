Braine-Waterloo

Bonne nouvelle avec les retours de Leys et Ryckewaert "car c’est compliqué au niveau de l’effectif et ça l’est davantage quand on joue contre plus fort , indique Fabrice Deman (T1). Cela fait une bonne expérience pour les jeunes montés de réserve et ils apprendront plus vite. Le plus frustrant est de donner des goals à l’adversaire et il faut corriger ça pour bien finir la saison. Uccle constitue justement une occasion de nous relancer face à un adversaire capable de tout."

Rebecq B

Match important dans la course au tour final. "Olympic Anderlecht y est déjà et ils voudront peut-être éliminer un concurrent , souligne Franco Marrella (T1). Eux seront boostés par leur victoire 0-7 à Braine-Waterloo et de notre côté, on verra si le week-end de repos a fait du bien. Sans dénigrer les derniers matches, on doit gagner car c’est sans doute notre dernière chance, mais on y croit et on jouera comme tous les matches en proposant notre foot." Hakiki doit rentrer.

Waterloo B

Porto peut être champion en cas de succès ce dimanche "mais on ne veut pas qu’il le soit contre nous et il faudra faire preuve de fierté , avance Carlos Dias (T1). D’autant que notre adversaire sera revanchard par rapport à notre victoire 5-0 à l’aller. Mais, on vient de confirmer en battant Clabecq qu’on préfère les gros matches. On a su garder notre concentration alors que cette victoire n’a pas été facile à prendre, mais elle était importante puisqu’on s’est isolé à la deuxième place."

Waterloo Lion’s

L’équipe est dans une spirale positive. "Même si on n’a pas gagné contre les ténors, on a su garder notre concentration pour battre Molenbeek. C’est encourageant et ça booste la confiance des gamins , remarque Alain Nzanza (T1). Le Léo est une drôle équipe, pas constante, mais capable de coups d’éclat contre les ténors et je m’en méfie car il y a toujours de bons joueurs à Bruxelles. C’est dur de faire un pronostic mais on espère une petite victoire pour garder cette bonne dynamique."

Clabecq

Deux points en trois déplacements. "Ce n’est pas assez même si on aurait mérité d’émerger contre Waterloo s’il y avait eu un vainqueur car on était supérieur , estime Luigi Bruno (T1). Ce week-end de repos devrait nous permettre de récupérer les blessés en vue de la fin de saison et du tour final. On va se reposer puis préparer le match du Racing White avant d’aborder les deux matches de gala contre Porto." Goossens rentrera de suspension. Gorez, A. Vanden Berghe et Goeres se soignent.

Ittre

Ittre reçoit Ophain sans S. Delestienne, Ruijs et Chabeau, suspendus. "Certains ont rêvé un peu vite un peu trop haut, ils subissent le revers de la médaille, et il faut tourner le bouton pour retrouver la motivation , indique Alain Desmet (T1). Attention car Ophain prend pas mal de points avec une équipe très jeune."

Ophain

L’équipe sort d’un 14/21. "Six absents rentrent et on a récupéré Cassart de P2 jusqu’en fin de saison. Pour l’instant, tout va pour le mieux mais si Ittre n’est pas super au niveau des résultats, ce n’est jamais bon non plus de jouer contre une bête blessée" , prévient Michaël Ervier (T1).