Ittre doit surtout retrouver la confiance

Où se situe le malaise actuel? "Le problème est avant tout mental. On avait déjà eu dur contre ce genre d’adversaire au premier tour mais on avait ce petit plus qui nous permettait de passer au-dessus. On avait retourné la situation en notre faveur à l’aller contre Ganshoren et même contre Uccle. Mais là, on n’a plus ce petit plus en notre faveur. On veut se relancer proprement mais on commet des erreurs car on n’a pas la même confiance."

Pourtant, Ittre reste dans la course au tour final. "Il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Au début de saison, on n’avait pas de noyau ni de coach. Et puis, les bons résultats ont fait qu’on s’est retrouvé à une place qu’on n’espérait pas parmi les premiers. Le groupe n’est pas démotivé car les aléas de la compétition font qu’on est toujours en lice, et les deux matches à venir contre Ophain et l’AFC Braine sont idéaux pour nous relancer avant d’affronter Waterloo à deux reprises. Si on veut aller au tour final, il nous faut un 6/6, mais on peut le faire. Il faut seulement retrouver la confiance et la réussite."

Sur le plan personnel, "j’ai réussi à gagner ma place de titulaire et marqué quelques goals pour ma première vraie saison depuis mon arrêt à cause de l’unif après avoir fait mes années de jeunes au RCS Brainois , précise ce consultant pour une boîte pharmaceutique de vingt-quatre ans. J’ai rejoint l’équipe il y a deux ans car je connaissais beaucoup d’anciens, je voulais reprendre avec un club qui joue quelque chose, et ça se passe super bien."