Cédric Schauwers sur le point de décrocher un deuxième titre avec Stéphanois

Cela commence à sentir bon la P2 dans les travées de l’Excelsior. "Le titre, quand il sera là, ne sera pas volé , avance prudemment Cédric Schauwers. On a été solidaires et costauds cette saison, avec quelques matches référence comme celui au Crossing. On a aussi eu la chance du champion ces dernières semaines. On gagne 0-1 à Etterbeek suite à un auto-goal à cinq minutes du terme après avoir gagné 1-2 à Auderghem qui a galvaudé une terrible occasion d’égaliser en toute fin de rencontre. Ce sont de petits éléments qui font que…"

En fin de saison dernière, Cédric Schauwers avait pris la décision de quitter la P2 de Villers pour rejoindre la P3 de Stephanois. Inutile de dire qu’il ne regrette pas son choix. "J’étais content de rejoindre Stevie Mortier qui arrivait aussi de Villers. C’était aussi l’occasion de quitter mon poste de défenseur pour me retrouver en milieu de terrain et d’avoir un rythme d’un match et un entraînement par semaine plus adapté à ma vie familiale."

Il a apporté toute son expérience à un groupe qui a grandi au fil de la saison "et cela me fait plaisir de pouvoir encore décrocher un titre de champion pour moi qui, a 38 ans, suis plus en fin de carrière qu’à mes débuts."

Il s’agira de son deuxième titre de champion après celui décroché en promotion avec Walhain du temps de Thierry Blindenbergh. "J’ai aussi connu la montée de P2 en P1 avec Villers mais ce n’était pas comme champion."

Walhain, Villers, tous ces clubs par lesquels il est passé et qu’il a retrouvé ou qu’il va retrouver avec plaisir. " Il y a aussi eu Ottignies, Wavre-Limal au terrain du RJ Wavre et Woluwe qui joue au White Star. À part Dender et le Racing Malines, j’aurai retrouvé tous mes clubs formateurs."

Quant à la P3 qu’il a découverte cette saison, "j’ai été surpris de manière positive avec des équipes qui ont toutes leurs qualités à leur niveau."

Stéphanois en P2, "cela va le faire. Le groupe s’est amélioré cette saison, on aura utilisé trente joueurs, on connaît nos forces et nos qualités et je pense qu’un renfort dans chaque ligne nous permettra de vivre une saison tranquille."

Avec Cédric Schauwers dans le noyau? " Je me donne le temps de la réflexion mais comme le corps suit et le plaisir aussi, pourquoi pas…"

En attendant, il reste quatre matches à jouer et d’autres objectifs que le titre à atteindre: "Je m’étais fixé comme objectif d’inscrire dix buts et donner dix assists. J’en suis à huit buts et neuf assists."