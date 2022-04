P2: Lasne-Ohain et La Hulpe respirent

En battant Saintes mercredi dernier, Lasne-Ohain a mathématiquement assuré son maintien en P2."Un soulagement, admet Gilles Stephany.On ne s’attendait pas à stresser jusqu’au bout. On s’est retrouvé dans une position délicate sans s’y attendre et cette situation était un échec évident. Mais une fois l’opération sauvetage lancée, avec l’aide de la P1 et un groupe de P2 qui a bien réagi, on a réussi à tourner le bouton."