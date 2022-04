P1: Genappe est à 90 minutes du tour final

À vrai dire, le seul petit caillou encore coincé dans les godasses des Genappiens et qui l’oblige à devoir se sublimer une dernière fois s’appelle Grez. Auteurs d’un joli 25/27, les Rouge et Blanc restent bien collés aux basques d’une formation de Genappe qui devra donc l’emporter ce dimanche à la maison contre le Sporting Bruxelles pour fêter une accession plus que méritée au tour final. " Grez ne nous a pas laissés respirer et il faudra donc réaliser un sans-faute. En sachant qu’ils reçoivent le BX Brussels et qu’ils partent largement favoris, cela signifie que nous n’avons pas le droit à l’erreur car un partage ne serait pas suffisant. Ce week-end, c’est clairement le match de la saison", raconte le mentor.

Dans une spirale positive, les joueurs de Vincent Kohl sont invaincus depuis le 30 janvier. Le moral est donc au beau fixe avant d’aborder ce rendez-vous capital. " Nous sommes sereins et les résultats parlent pour nous. Le travail a porté ses fruits et nous voulons maintenant aller au bout. Il reste à finir le boulot contre une équipe du Sporting qui enchaîne les mauvaises prestations et devra se contenter du tour final alors qu’elle avait les reins assez solides pour viser le titre."

Le coach Genappien pourra en tout cas compter sur un groupe au complet ce week-end.

Objectif 2e place pour Grez

Qualifié depuis le week-end dernier pour le tour final, Grez peut encore terminer le championnat en montant sur la deuxième marche du podium en cas de succès face au BX Brussels conjuguée à une défaite de Berchem à Saint-Josse. " Les joueurs ont toujours faim et ils veulent finir le plus haut possible, c’est-à-dire à la seconde place. Le gain de la troisième tranche ne serait que symbolique mais nous voulons absolument l’emporter dimanche à domicile", explique le T2 Grézien Fazli Kocabas.

Le noyau est au complet.

Genappe accompagnera-t-il Grez au tour final? Réponse ce dimanche sur le coup de 17h.