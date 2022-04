Lasne-Ohain C et B, derniers obstacles pour Walhain

Ce qui n’a pas empêché l’équipe de décrocher deux succès supplémentaires en quelques jours."On a gagné 4-2 contre Mont-St-Guibert avec une baisse de régime en deuxième mi-temps vu l’enchaînement des matches, puis on a livré un match intéressant contre Braine en ayant marqué tout le long (0-9)."

Les Ohinoises ont battu Ronvau (6-0) mardi dernier. "On est tombé sur un adversaire qui jouait au foot mais on a hyper bien joué, résume Olivier Minsart (T1).Ce match-ci tombe plutôt mal car beaucoup de filles sont en congé et on va rencontrer l’équipe la plus forte. Le but reste d’aller en P2, j’espère qu’on y sera, et de terminer le plus près possible de Walhain. On était complètement passé à côté à l’aller à cause du stress mais on ne compte pas leur faciliter la vie."

Quatre candidats au Top 3

Reléguées à plus de vingt points des deux premiers, quatre équipes se tiennent en cinq unités pour la troisième place. Ottignies et Waterloo Lion’s n’ont pas joué le week-end dernier. De son côté, Ohain B a partagé (2-2) contre Beauvechain. " On n’a pas bien joué puis ce fut mieux en seconde période mais on commet une erreur qui nous a empêchés de gagner", indique Paulo Guimaraes (T1).

Mont-Saint-Guibert B a battu Grez (8-1) juste après sa défaite honorable à Walhain."On aurait peut-être pu leur faire encore plus peur quand on est revenu à 2-1, puis on a enchaîné avec un match agréable contre Grez", note Stéphane Demiddeleer (T1).