Tristan Mannaert quittera la nationale 3 de Guibertin

La double affiliation interne est autorisée par Volley Belgium (fédération nationale) pour les U19. Le joueur peut alors jouer sans limite dans deux équipes de niveaux différents. " J’aurai 19 ans le 29 avril. Je ne pourrai donc plus bénéficier de la double affiliation interne. Je ne pourrai plus jouer en équipe première et en nationale 3 comme c’est le cas cette saison, explique Tristan Mannaert.Je pourrais par contre toujours jouer dans l’une des équipes de promotion du club puisque ces équipes évoluent au niveau francophone. La fédération Wallonie/Bruxelles autorise la double affiliation jusqu’aux joueurs de moins de 21 ans."