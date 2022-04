Namur champion, la fête chez les Patris

T3, il allait se retrouver T1 par intérim deux semaines plus tard. "Cela faisait deux semaines que j’étais là quand Zoran Bojovic a démissionné avec son T2 et l’entraîneur des gardiens.Je me suis retrouvé T1, j’ai fait venir Gabriel Perone qui était entraîneur des gardiens de Waterloo et cela s’est vraiment bien passé. Olivier Defresne a été nommé comme nouveau T1 mais comme il a eu le Covid, mon intérim a finalement duré six semaines avec un très bon bilan chiffré de 11/15. Même si mon passage comme T1 fut éphémère, j’ai appris énormément à la tête d’un groupe de qualité, tant humainement que sportivement, mais avec du caractère et pas toujours facile à gérer."

Devenu T2 lorsqu’Olivier Defresne a pris ses fonctions, Jérôme Patris a poursuivi son travail jusqu’à cette victoire à Tamines qui a sacré les Merles.Pour Jérôme Patris, on peut parler d’un pari gagnant. "Même dans un rôle d’adjoint, rejoindre un club de D3 représentait une belle progression. J’y voyais une plus-value et j’ai bien fait de sauter dans le wagon. En un an à Namur, j’ai pris cinq ans d’expérience et on est repartis pour une saison en D2 avec le même staff."

Dans le même temps, il continuait à suivre les résultats du RRC Waterloo."Perwez était intouchable cette saison et si on enlève Perwez de l’équation, la saison de Waterloo est vraiment excellente. Quand on voit l’avance que possède l’équipe par rapport à ses poursuivants, ce n’est pas anodin de voir Waterloo au tour final. Je n’en doutais d’ailleurs pas une seconde. Je suis tout de même resté trois ans au club et j’ai vu les garçons grandir et une équipe pleine de qualités. Si Waterloo est épargné par les blessures et conserve sa bonne dynamique, je les vois monter en P1."

Et quand on parle de Jérôme Patris, difficile de ne pas parler de son frère Louis, devenu une valeur sûre en D1 à OHL. "Ce week-end, il a encore été désigné comme homme du match face à l’Antwerp. Dans un noyau de trente joueurs et malgré cinq défenseurs centraux, il s’est fait une place là-bas. C’est magnifique ce qui lui arrive."

Quelle belle saison pour les Patris."Chacun dans son rôle, on peut effectivement parler d’une superbe saison, Louis qui a démarré sa carrière pro à OHL, moi comme jeune coach en nationale."