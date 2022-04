Les Brabançons ont brillé ce week-end sur les routes du pays

Ce week-end, les cyclistes du Brabant wallon se sont alignés sur des épreuves aux quatre coins du pays avec quelques beaux résultats à la clé. Honneur aux féminines, la Chaumontoise Lauryne Van Laeken s’alignait à Taviers pour la première manche du championnat FCWB qui était également une course ouverte aux non-FCWB. Un beau plateau international de 91 filles s’est disputé la victoire. Pour la coureuse de Bingoal Wallonie-Bruxelles Ladies, on a sprinté pour la quatrième place et au final, c’est une sixième position qui récompense la bonne prestation de la Brabançonne qui se place idéalement au niveau du classement FCWB avant la prochaine manche qui se tiendra ce samedi à Perwez.