Jodoigne-Rochefort faussé par l'arbitrage

Le milieu de terrain s’est retrouvé bien malgré lui à l’origine de la phase qui amène le but égalisateur des visiteurs."C’est incroyable ce qui s’est passé. Je me retrouve à côté de mon adversaire qui me donne un gros coup au niveau de la pommette qui s’est retrouvée endormie et complètement gonflée. La faute était évidente, le carton aussi, mais l’arbitre ne siffle pas et ils marquent sur cette phase. Cette action a faussé le match car nous étions alors bien dedans."

L’arbitrage était au centre de toutes les discussions lors de la rentrée aux vestiaires."C’est dommage d’avoir chaque semaine affaire à des arbitres qui ne jugent pas le match comme ils devraient le juger. On est lésés dans ce domaine. Maintenant, il nous restait une mi-temps pour se remobiliser mais c’était devenu compliqué."

Tanguy Beaupain le reconnaît aussi:"On n’a pas vu un grand Jodoigne mais l’arbitre a cassé notre bon état d’esprit en accordant le 1-1 alors que le 1-2 est aussi inscrit sur une phase litigieuse. Cela nous a énervés, on a essayé de se calmer à la mi-temps et au final, c’est rageant de se dire que nous n’avons pas été moins bons qu’eux sur les nonante minutes mais ils ont reçu une petite aide supplémentaire comme ils ont aussi marqué au bon moment."

Participer au tour final va devenir très compliqué."Ce n’était pas un objectif premier, même si on est tous des compétiteurs et que pour nous, il était important d’avoir des matches en plus et surtout des matches intéressants. Malheureusement, on a été lésés ce week-end comme on l’a été à Oppagne avec ces trois points perdus sur tapis vert après les avoir gagnés sur le terrain. Décision justifiée ou non, ce n’est pas à moi d’en juger mais les faits sont là."

Il reste quatre matches à jouer dans ce championnat pour les Canaris qui doivent encore se rendre à Dison, Raeren et Herstal et accueillir Habay."Cela s’annonce compliqué mais pas impossible. On se battra de toute façon jusqu’à la fin en sachant que la saison est déjà réussie et tout ce qui pourrait encore nous arriver ne serait que du bonus."