Buts:Bilstein (1-0, 20’), Jamotte (1-1, 31’), Michiels (1-2, 67’).

Les jeunes Brainois ont infligé au champion sa deuxième défaite de la saison, assurant au passage leur participation au tour final."On a réalisé une très belle prestation, avec de l’envie et du contenu, dans la lignée de notre saison, apprécie Pascal Vincken.Perwez nous a mis en difficulté mais nous étions bien en place et on n’a rien volé.La victoire est méritée et je suis fier de mes gamins."

Du côté de Perwez, la décompression après le titre fêté mercredi soir était évidente."Il y avait moins de grinta que d’habitude en début de rencontre, regrette Yvon Lazard.Cela me déçoit car la satisfaction du devoir accompli c’est 30 matches, pas vingt-huit. Maintenant, un nul aurait été plus logique mais vu la prestation des deux équipes, une jeune équipe comme la leur s’est montrée généreuse et c’est tout à leur honneur d’avoir battu le champion."

La Hulpe3 Chastre1

Buts: Pilotte (1-0, 22’), Basile (1-1, 34’), Pilotte (2-1 et 3-1, 44’ et 48’).

C’est la bonne nouvelle du week-end pour La Hulpe qui s’est rassuré mathématiquement et qui prolongera son bail en P2 la saison prochaine."Objectif atteint après une très belle victoire, savoure Stéphane Vandorpe.On a très bien entamé la rencontre, on marque au moment où Chastre joue mieux mais on repasse devant avant la pause et on a bien assuré en deuxième mi-temps. On a raté un penalty, eux aussi, mais la victoire est méritée."

À Chastre, on parle d’un match sans histoire, sans plus.

"On a donné deux à trois cadeaux, ils ont mis leurs buts au bon moment, dont le 2-1 juste avant la mi-temps qui nous fait mal, constate Hassan Riani.Ils avaient plus d’envie et se sont montrés plus réalistes."

Waterloo 2 – Wavre-Limal 1

WATERLOO:Clercq, Bodart, Sarango, Voets, Barrias (65’ Ceusters), Falone, Ferreiro, Dassy, Guelmani (65’ Weynants), Boudersa (65’ Lupumba), Soumah (65’ Gruslet).

WAVRE-LIMAL: Wiame, Moermans, De Melo, Tournay (46’ Delitte), Schildermans, Nicaise, A. Lucas, I. Lucas (75’ Lefebvre), Minsier, Vanesse (62’ J. Ballieux), T. Ballieux.

Buts:Budersa (1-0, 60’), Lupumba (2-0, 75’), Minsier (2-1, 80’).

Match sans enjeu pour les deux équipes puisque Waterloo était assuré du tour final alors que Limal termine sa saison en roue libre. C’était toujours 0-0 à la mi-temps."J’ai fait tourner l’effectif, j’ai pu voir certaines choses et on prépare le tour final avec différents scénarios de jeu, explique Laurent Dricot.Je suis content du match jusqu’au 2-0, un peu moins du relâchement des dix dernières minutes où Limal est revenu au score et aurait pu égaliser."

Pour Régis Nicaise, joueur à Limal,"la victoire de Waterloo n’est pas volée de manière générale mais on a malgré tout un petit goût de trop peu car on a eu de belles possibilités en seconde période. Maintenant, Waterloo possède une belle équipe mais notre réaction fut bonne quand nous avons été menés 2-0."

Orp-Noduwez1 Ophain5

ORP-NODUWEZ:Motte, Lisman, Drouvin, Mailleux, Kalle, Courtejoie, Mbiye (78’ Wilquet), Kaisen, Martillier, Nelis, Dupont (46’ De Trixhe).

OPHAIN: Serez, Bonanno (57’ Aragon), Barbieux, Crauwels, Colla, Vander Auwera, Flament, Molinaro (62’ Matondo), Baldé (57’ Resmond), Amunga (62’ Bourguignon), Boets.

Buts:Crauwels (0-1, 1’), Bonanno (0-2, 34’), Baldé (0-3, 36’), Lartillier (1-3, 40’), Crauwels (1-4, 58’), Bourguignon (1-5, 75’).

Match sans arbitre et sans histoire pour Ophain qui menait 1-3 à la pause avant de bien gérer le second acte de la rencontre pour l’emporter finalement logiquement 1-5.

Du côté d’Orp, on admettait sportivement la défaite."Ophain est la plus belle équipe rencontrée depuis mon arrivée à Orp, admet Bruno Bernaerts.De notre côté, on fait le mieux possible pour bien terminer la saison et chapeau à mes joueurs qui continuent à se battre."