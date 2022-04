GREZ:Detry, Duhem (86' Albahtouri), Harrou (85' De Loose), De Croes, Muland Kayij (85' Chennou), De Neve De Roden, De Beule (87' Vandeplas), Gueuning, Litu, Torres Valiente, Kocabas F.

Buts:De Beule (0-1, 10')

Avec Genappe, Grez réalise lui aussi une superbe opération grâce à sa victoire chez un concurrent direct. Les Rouge et Blanc sont désormais troisièmes et finiront au pire des cas à la quatrième place, ce qui valide sa participation au tour final. Face à une équipe du Sporting Bruxelles déforcée, les Brabançons wallons ont vite mené au score grâce à De Beule avant de gérer la rencontre. " Ce n’était pas un match digne d’une affiche entre deux prétendants au titre mais nous n’allons retenir que la victoire. On peut encore terminer dauphin au classement général et peut-être également remporter la troisième tranche en cas de faux-pas de Genappe", expliquait le capitaine Thomas Detry.

Lasne-Ohain – RUTB B4-1

LASNE-OHAIN:Waite, Dupont (65' Dans), Demeur R., Bouhoulle (75' Decoster), Desnel, Charpentier, Theys (78' Ismail), Demeur F., Laklia, Dierinckx, Siroux (75' Lenoir)

TUBIZE-BRAINE:Debauque, Duhot, Bationo, Le-Mercier, De Grave (70' Charlier), Amatulli (60' Nicaise), Alaoui, Butera, Azzouzi, Giusto (75' Van Gestel), Onanga.

Buts:Demeur F. (1-0, 1'), Siroux (2-0, 41'), Onanga (2-1, 44'), Dierinckx (3-1, 70'), Demeur F. (4-1, 90')

Les locaux se mettent rapidement sur du velours avec ce but marqué par Fabio Demeur après à peine trente secondes de jeu. Techniquement très forts, les Tubiziens proposent de belles séquences mais manquent d’efficacité en défense. Peu de temps avant la pause, c’est le buteur maison Siroux qui plantera le deuxième but avant qu’Onanga ne réduise le score.

La seconde période plutôt exaltante avec quelques belles possibilités de part et d’autre mais c’est Lasne-Ohain qui se montrera le plus efficace et surtout le plus mature. " Les qualités individuelles des Tubiziens nous ont posé des soucis mais dans l’ensemble je trouve que la victoire est logique. Notre gardien sauve un ou deux ballons chauds en deuxième période alors qu’on a raté pas mal d’occasions en première mi-temps", racontait le T1 local Christophe Collaerts. En face, le coach Erwin Zeerards regrettait les cadeaux offerts. " C’est dommage car on a bien joué au foot mais quand on offre des buts, cela se paie cash."

FC Schaerbeek –Genappe 1-4

GENAPPE:De Backer, Busselot, Berdayes (60' Huby), Van Landschoot, Gasmi Y., Brichart L., Pête (75' Steens), Queimadelas, Fabry (75' Gasmi N.), Rosart, Laloux.

Buts:Gasmi Y. (0-1, 10'), 1-1 (19'), Fabry (1-2, 25'), Brichart L. (1-3, 38'), Fabry (1-4, 59')

Genappe a fait le travail en allant s’imposer assez aisément sur la pelouse du FC Schaerbeek et garde son sort entre les mains pour aller chercher la troisième tranche dimanche prochain contre le Sporting Bruxelles. Même si la victoire est au bout, le T1 Vincent Kohl regrettait le festival d’occasions loupées. " Si c’est 0-15 il n’y à rien à dire mais malheureusement on a encore manqué d’efficacité devant le but. Je ne retiens que la victoire et le fait que nous avons les cartes en main pour glaner la troisième tranche dimanche prochain."

Ixelles –ES Braine 2-1

ES BRAINE:Vandevelde, Sagona, Ferreira E., Baetens, Khamouss, Kina, Brauns, Lombardo, Alves, Kasongo, Dierickx.

Buts:1-0 (2'), 2-0 (47'), Alves sur pen. (2-1, 75')

Les Etoilés sont cueillis à froid dès la dixième seconde avec cette passe en retrait mal négociée. La première mi-temps n’est pas bonne et au retour des vestiaires, c’est même 2-0 pour des Ixellois qui n’ont pas à forcer leur talent. Les gars de Stéphane Morias se retrouvent en infériorité numérique à la 60e et c’est seulement à cet instant qu’ils se décident à montrer du caractère et de la révolte. Alves réduit le score à 2-1 sur penalty et quelques minutes plus tard, les Castellobrainois auraient même pu (dû?) recevoir un autre penalty. Une défaite logique pour le T1 Brabançon wallon. " Il aura manqué beaucoup de choses mais surtout d’envie et de combativité. Nous n’aurions pas pu revendiquer autre chose."

Etterbeek –Nivelles 10-0

NIVELLES:Khalifi, Dubois, Amine, D’Hondt, Girboux, De Boitselier, Leduc, Collard, Baitar, Corbisier, Sautier.

Les très jeunes Aclots sont bien dans leur rencontre, réalisent une honorable première période et n’encaissent le premier but qu’à la 44e. Après la pause, c’est malheureusement beaucoup plus compliqué, le bloc défensif est moins équilibré et les buts pleuvent. Le T1 Rudy Dechamps voulait mettre en avant le visage montré par ses jeunes loups en première mi-temps. " Je leur tire mon chapeau car ils ont respecté les consignes et ont montré un beau visage."