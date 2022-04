Arbitre:K. Bekri.

Cartes jaunes:Ngueliele, Engels, Stampa, Delfosse, Montangie, Tonneau.

Carte rouge:De Coene (2j. 73’).

Buts: Meys (1-0, 10’), Tonneau (1-1 et 1-2, 76’ et 89’), Corten (2-2, 90+3’).

RIXENSART:Renard, Fita, Marchant (Brookes 46’), Engels, Stampa (Royen 65’), Delville (Aramian H. 30’), Meys (Aramian N. 61’), Chiera, Ernotte, Corten H. (Lakrakchi 46’), Corten M..

LASNE-OHAIN:Montangie, Herkt, Delfosse, Dewitte (Soulet 75’), Ratajczak (Caspers 65’), Rossolino, De Coene, Ferri, Dierinckx, Iweins (Duchene 65’), Ngueliele (Tonneau 46’).

Dès l’entame du match, Rixensart se montre déterminé à chercher les trois points. Après une frappe qui termine sur la barre, c’est finalement après dix minutes de jeu que le Rixensartois Meys vient placer sa tête et ouvrir le score.

Mais en seconde période, c’est un retournement de situation. Lasne-Ohain pousse et se crée plusieurs occasions. Mais alors que l’exclusion du capitaine De Coene à la 73e minute aurait pu stopper la dynamique lasnoise, c’est exactement le contraire qu’il s’est passé. Trois minutes plus tard, Tonneau remet les compteurs à zéro.

Pas de quoi perturber Rixensart, qui reprend du poil de la bête et s’offre un penalty. Mais le gardien lasnois capte la frappe de Heraie Aramian. Le coup du sort continue pour les Rixensartois puisqu’à quelques minutes de la fin, Tonneau double la mise en trompant le gardien à l’entrée du rectangle, laissant la cage vide (1-2).

Rixensart se rassure malgré tout et égalise via un tir de Cortens à quelques secondes de la fin (2-2). Un dernier but qui gâche le plaisir de Gilles Stephany, le T1 de Lasne-Ohain."Je suis un peu frustré du dernier but encaissé. Ça reste un bon résultat, surtout qu’on a joué à dix. Et malgré ça, on est parvenu à mettre ce deuxième, mais c’est trop bête d’encaisser ce deuxième but."

Déception aussi pour l’entraîneur rixensartois Pierpaolo Giunta, qui a vu son équipe perdre pied après la pause."C’est dommage parce qu’on avait le match en main. On gagnait 1-0, eux n’ont pas eu d’occasion, on rate un penalty… Mais c’est ça le foot, il faut pouvoir concrétiser nos actions sinon les adversaires le font."