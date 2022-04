Un petit vent froid allait inciter les joggeurs à ne pas traîner en route. Dès le départ, un trio s’éclipsait. Il était composé d’Amaury Gossé (NAC/RCABW), de Guillaume Demeulmeester (RIWA) et du vainqueur de la manche précédente, à Vieusart, Damien Dehu (RCABW).

Originaire d’Oisquercq où il a passé son enfance, Amaury avait de bonnes sensations."On a rapidement décidé de se relayer car derrière, un autre trio n’était pas trop loin,confiait-il à l’arrivée. J’ai de suite constaté que Guillaume semblait bien, et pour être dans le même club, je connais les talents de Damien, d’autant qu’il l’a emporté la semaine dernière."

Mais cela n’empêchait pas Amaury Gossé de tenter clairement sa chance sur le retour vers Oisquercq."Après le canal, j’ai profité de la longue montée pour tenter ma chance. Je n’ai pas voulu tout donner car je savais que le final était corsé, mais j’ai accéléré assez pour prendre un petit écart qu’il fallait gérer, ce que j’ai fait!"

En l’emportant à Oisquercq, Amaury était ravi."L’an dernier, j’y avais déjà pris part mais c’était encore en mode semi-virtuel, avec des vagues. Je ne l’avais pas emporté. Ici, avec un départ tout le monde ensemble, c’était quand même bien mieux."

Amaury Gossé, comme de nombreux bons coureurs de la région, sera au départ des 20 kilomètres de Bruxelles le 29 mai prochain avec des ambitions."L’an dernier, je me suis étonné avec un Top 25 et un chrono de 1h06. Je ne veux pas me mettre trop de pression mais l’envie de bien faire est réelle, et du coup, descendre à 1h05, voire un peu mieux est un objectif."

15 km/h pour Vandroogenbroeck

Chez les dames, à Oisquercq, Virginie Vandroogenbroeck s’est imposée."Oisquercq, j’y avais pris part une seule fois par le passé, en 2017. Mais c’était le même parcours."

Après un départ en mode gestion, Virginie a accéléré pour se mettre dans le rythme lors de la première difficulté."Les jambes ont très bien tourné sur ce parcours difficile. Au final, je fais deux minutes de mieux qu’il y a cinq ans avec un chrono de 44'20'', juste au-dessus de la barre des 15km/h."