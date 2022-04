Quarts temps:19-20, 15-15, 10-14, 20-20.

BRAINE (3x3, 19/28 LF): DOMBRET 2, Bonacorsi 9, Fontaine 2, VANCABEKE 2, TCHATCHOU 6 (1x3), Lenaers 1, Szylkrot 19 (1x3), BELLEMANS 8 (1x3), Depaepe (-), Dupont 4, CAUCHETEUR 11.

PROFONDEVILLE (6x3, 16/23 LF): Deltombe 1, DEGEY 8, DELVAUX 13 (3x3), GAROT 14 (1x3), TILLIEUX 2, Guns 5, Sprimont 4, MOUCHART 22 (3x3).

Braine peut s’en vouloir car il y avait de la place. Revenus à 60 partout (38e) après une première mi-temps équilibrée (34-35) et une seconde où leur tentative de zone fut habilement contournée par des Namurois adroits, les Castors ont perdu de l’énergie à force de courir derrière."Collectivement, nous avons eu des failles au niveau de la concentration,pointe Dries Bellemans.Nous étions bien préparés mais l’adversaire a profité de nos moments de faiblesse pour faire mal aux 3 points."

Avec 10 points à la mi-temps, Walid Szylkrot avait maintenu les Brainois au contact mais sans réussite à distance, les Castors ont facilité les desseins défensifs namurois par la suite."Ils nous ont laissé 1,5 mètres, c’est difficile de les déborder en dribble et comme on manque nos shoots, cette défense n’a pas été désarticulée", résumait Gianni Maren qui n’a pas vu de progrès par rapport à l’aller et qui s’inquiète pour la suite:"On ne va pas enlever la victoire des Sharks mais on leur donne un peu dans la mesure où on n’a pas été bons. Ce que je trouve ennuyant, c’est qu’on s’incline comme à l’aller sur des détails, en particulier les rebonds offensifs de Profondeville. On a eu du mal à contenir leurs intérieurs. On n’a pas été assez attentif aux qualités de l’adversaire comme leurs tirs à distance."

Offensivement, le jeu brabançon a manqué de fluidité avec des transitions ratées ou des actions individuelles peu efficaces. " On n’a aucune lecture de jeu et on n’a aucune agressivité en attaque"criera le coach Maren à un temps mort à la 24e (40-46).

À l’image de ses coéquipiers fâchés dans leurs tentatives vers l’anneau, Dries Bellemans fait globalement une belle saison:"Au plan individuel, je suis en progrès au niveau offensif cette année car le coach me dit d’attaquer davantage l’anneau et de jouer mes options. Mais, sur ce match, on doit rester humble car on est passé à côté. Il faut se remobiliser et continuer à bosser pour les prochaines échéances."