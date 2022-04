Rugby: Pas de play-off pour le ROC Ottignies

Les Ottintois ont perdu leurs dernières illusions dimanche dernier en s’inclinant une deuxième fois contre Dendermonde (59-14) en l’espace d’une semaine."Le contexte était un peu particulier car on avait essuyé beaucoup de blessures les derniers jours et on n’avait que trente-deux joueurs disponibles pour deux feuilles de matches avec les U23. Les conditions n’étaient donc pas optimales alors qu’on jouait notre ultime cartouche dans la course au Top 4. Mais, on va surtout retenir que le groupe s’est montré réactif, l’état d’esprit des garçons était bon, et on a retrouvé notre force d’autrefois en marquant des essais sur des mauls."

Pour le ROC, la compétition fait relâche et reprendra le 17 avril."Il nous restera alors quatre matches pour confirmer nos bonnes dispositions. On aura pour objectif de battre un gros et on sera notamment revanchard lors du derby contre l’ASUB."

L’ASUB y est presque

Les Waterlootois ont fait un grand pas vers les play-off en remportant le classico contre Boitsfort, concurrent direct, 56-25."C'était pratiquement un match de reprise après un long break et on a fait ce qu’il fallait en marquant aux bons moments, résume le coach, Jonathan Grenon.Après, les joueurs ont été assez indisciplinés en commettant pas mal de fautes, et il faudra éviter de les reproduire quand on jouera contre de plus grosses écuries."

L’équipe joue ce dimanche contre le Kituro

Du côté de La Hulpe, les garçons restent en tête suite au forfait de Liège. Chez les dames, les La Hulpoises sont toujours leaders mais le classement se resserre après leur revers 25-12 à Dendermonde avec une équipe très déforcée.