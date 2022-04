D2 ACFF: Delsanne a prolongé à Rebecq, un club où il se sent bien

La première, elle renforce et réaffirme la volonté de la direction rebecquoise de travailler dans la continuité. En effet, avec la reconduction de déjà 80% du noyau à ce jour, la RUS Rebecquoise croit et fait confiance à son groupe.

La seconde, et non des moindres, en parvenant à prolonger Delsanne, la direction donne le ton quant à la force de la famille rebecquoise, comme aime le souligner le président Demolie, à rester attrayante pour ses joueurs et ce malgré les tentations et approches d’autres clubs.

C’est d’ailleurs cet aspect qui a grandement convaincu Constant Delsanne de resigner. " Cela fait maintenant quelques années que j’évolue à Rebecq, je suis d’ailleurs le plus ancien du vestiaire, et au plus les années passent au plus je prends des responsabilités au sein du groupe, ce qui me plaît vraiment. Je connais tout le monde au club, que ça soit dans le staff, la direction, jusqu’à la personne qui s’occupe de nos maillots ou nous sert au bar après les matches. Cette notion de famille, où tout le monde se connaît et s’apprécie est hyper importante. C’est le véritable ADN du club et ce climat nous met dans des conditions exceptionnelles que pour prester correctement sur le terrain. Je me sens tellement bien et épanoui que la question par rapport à un potentiel départ ne se posait même pas."

Devenu capitaine en début de saison, suite au départ d’Herbecq, Constant Delsanne voit en ce brassard une marque de reconnaissance et de confiance de la part du club.

" Je prends ce rôle très à cœur, car je me rends compte que le club et le groupe comptent sur moi pour être un relais auprès des plus jeunes du noyau, aider les nouveaux à s’intégrer, mais aussi être le relais entre le coach et mes équipiers. Je pense avoir une place particulière au sein de ce club, je suis fier de mon parcours à Rebecq et j’ai bien l’intention de continuer de la sorte."