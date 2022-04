Basket-ball: Un avant-goût de play-off pour les Castors.

Cependant, cette rencontre n’aura pas lieu à la salle André Renauld, mais bien à la salle Willy Denuit de Lillois. " On joue à domicile mais pas dans notre salle, résume Gianni Maren, le coach des Castors.On joue à Lillois car notre salle n’est pas disponible. On sait que ce sera un match difficile car Profondeville possède une très belle équipe athlétique et très bien balancée à tous les postes. D’ailleurs, c’est une des meilleures attaques du championnat."

Le match aller reste un peu en travers de la gorge du mentor des Castors."Chez eux nous n’avions pas été bons défensivement. Nous avions été menés tout le match même si nous étions parvenus à revenir à égalité en fin de match mais nous n’avions pas su plier le match (81-74). C'est un des matches que nous avons coché à notre calendrier pour prendre notre revanche. Et ce sera aussi comme un avant-goût de play-off. On va donc tout donner pour l’emporter."

Gianni Maren pourra compter sur l’ensemble de son groupe. Whalid Szylkort fait son retour au sein du noyau après sa blessure.

À 17h, Nivelles accueillera à la Dodaine le BBC Brainois. Les Nivellois sont aussi en course pour les play-off. Si, sur papier, l’adversaire semble à leur portée, la vérité du terrain risque d’être différente car les Nivellois d’Émilien Carion ne sont pas au mieux."Malheureusement je déplore plein de petits bobos parmi mes joueurs, commente le coach nivellois.Noah Cockmartin est blessé à la cheville. Il n’est pas sûr qu’il jouera ce week-end. J’ai donc fait appel à Maxime Renversez pour pallier sa probable absence. Mais d’un autre côté, je salue le retour d’Olivier Beaumont, notre capitaine. Au niveau des rotations, cela devrait nous aider car il s’agit d’un match important. Si nous voulons maintenir nos objectifs de participer aux play-off, nous devons prendre un maximum de points."

Pour le reste, ne sachant pas encore où se situer la prochaine saison, soit en R2 ou e R1, le club de Nivelles attend d’en savoir plus afin de constituer un noyau pour la prochaine saison. Une certitude, la priorité sera donnée aux jeunes du club.