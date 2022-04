Après bientôt 35 ans voués au développement de son cercle, le président, par ailleurs 6edan aïkikai, a en effet décidé de prendre un peu de recul. "Cela fait près de 35 ans que je suis à la barre du dojo et plus de 43 ans que je pratique l’aïkido. Je me dois désormais d’être un peu plus attentif à ma santé,confie-t-il.Je ferme un chapitre, mais le livre, lui, reste ouvert."

Le Shi Zen Dojo a été fondé en 1988 sur les fondations du Kimochi Ryu. À l’époque, ce dernier comptait une quinzaine d’élèves. Sous la houlette de Luc Patriarche, la nouvelle structure s’est considérablement développée, atteignant son apogée voici quelques années, lorsqu’il dépassa la centaine d’adeptes. Cette croissance lui a permis de s’imposer comme le plus grand dojo d’aïkido de la province.

À l’heure de transmettre le flambeau, Luc Patriarche peut être fier du chemin parcouru. Entre autres avec le soutien de Monique, son épouse. Il est également convaincu que le club qui lui est cher est entre de bonnes mains avec son successeur. " Cédric a les qualités humaines et les compétences techniques pour assumer ses nouvelles fonctions. Cela dit, je reste disponible pour continuer à l’aider, car je ne quitte pas le giron du club."

Le nouveau Dojo-Cho devrait rester fidèle à la philosophie ancrée dans le club depuis la fin des années 80, axée sur une convivialité alliée à la rigueur de la pratique. " Je souhaite suivre l’exemple de Luc, qui s’est toujours démené pour le club. J’ai été fortement marqué par son esprit. Il est évident que pour mener mes nouvelles tâches à bien, j’aurai besoin de son aide", assure Cédric Dony, qui sait aussi que le club nivellois ne serait rien non plus sans ces nombreux fidèles. "L’âme de ce dojo, ce sont ses membres", ajoute-t-il.

L’une des premières missions du nouveau responsable sera certainement de préparer au mieux le prochain grand événement du Shi Zen Dojo, qui fêtera ses 35 ans d’existence en 2023.