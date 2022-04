Au rayon des mauvaises nouvelles, la défaite de l’ES Braine face au nouveau leader du Leopold Uccle (0-2) condamne officiellement les Étoilés à la culbute en P2.

Une descente qu’aura bien du mal à éviter le CS Nivellois car avec sa 15eplace au classement et son nouveau camouflet essuyé contre Grez (0-13), difficile de garder espoir en un possible maintien pour le club aclot.

Des larmes aux rires, la superbe victoire de Lasne-Ohain chez une équipe de Saint-Josse qui luttait encore pour les lauriers (1-2) a fait les affaires de Grez et de Genappe. Leaders de la troisième tranche avec un magnifique 24/24, les hommes de Vincent Kohl n’ont pas tremblé au Stade Leburton mercredi soir en s’y imposant méritoirement 1-2. À deux rencontres de la fin du championnat, les Jaune et Bleu possèdent actuellement deux points d’avance sur Grez et cinq sur Saint-Josse. Une victoire ce week-end sur la pelouse du FC Schaerbeek conjuguée à une défaite de Grez au Sporting Bruxelles enverrait le FC Genappe au tour final. " Il nous reste effectivement deux finales et en fonction des résultats de ce week-end, cela pourrait sentir très bon. Battons déjà Schaerbeek et puis nous verrons bien", raconte un Vincent Kohl plutôt optimiste.

Grez toujours en lice pour le tour final

Du côté des Rouge et Blanc de Grez, on peut toujours croire à une participation au tour final, soit via la troisième tranche ou le classement général. Les défaites de Saint-Josse et du Sporting Bruxelles ont en effet resserré les positions, si bien que les hommes de Sergio Palavicino sont actuellement quatrièmes avec 59 points. Soit deux de plus que les Tennoodois et un seul de retard sur le Sporting. Sortez vos calculettes…