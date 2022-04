Quarts temps:25-24, 19-18, 10-13, 19-14.

NIVELLES:S. Kaminski 3, Renard 8, Bataille 14, Ndozi 2, Navez 18, A. Kaminski 2, Goffin 2, Tshiteya 11, Renversez 10, Bizet 3.

Sans Diop et Wutukidi, Nivelles s’attaquait à un solide morceau, jeudi soir, à la Dodaine. En face des Nivellois, la solide formation de Gistel, troisième du classement. Si le premier quart est un peu le quart-temps portes ouvertes des deux côtés (25-24), le jeu se poursuit sur le même tempo, avec autant de réussite des deux côtés.

Cependant, à ce petit jeu, les Nivellois sont un peu meilleurs que les géants d’Oostende (44-42 à la pause). Le jeu change complètement de physionomie en seconde période. Les Ostendais ont décidé de fermer le jeu. Nivelles souffre mais parvient quand même à rester à 54-55 à la demi-heure. " Nous proposons une bonne opposition à notre adversaire et nous restons dans le match malgré quelques solides attaques de leur part,explique Phivos Livaditis, le mentor aclot.Nous avons connu une petite panne sèche au niveau offensif mais malgré cela nous sommes restés au contact grâce à notre défense et notre hargne aux rebonds."

Le dernier quart reste tendu et Nivelles a même deux lancers francs pour passer à +4 à 15 secondes du terme. Las, ces deux lancers sont loupés. " Mais on prend le rebond et on a deux nouveaux lancers qui sont cette fois convertis, souffle soulagé le coach de Nivelles.On remporte ce match. C’est une victoire importante d’abord au niveau du classement et ensuite elle récompense nos efforts des dernières semaines où nous avons joué en effectif réduit. Mais on continue notre bonne série en faisant trébucher quelques solides adversaires. Je suis très fier de mon équipe, d’autant plus que nous abordons un programme chargé avec le retour contre Gistel, Falco Gand, Belgrade et Willebroek."