P3D : Walhain veut éviter que Jodoigne soit champion, Godelet reste au Ronvau

Si Walhain est accroché, le SC Jodoigne pourrait en effet décrocher le titre dans dix jours, chez lui face à son rival, à condition de gagner ce week-end à Genappe."Les deux prochains matches seront les plus importants mais on ne doit pas se mettre de pression et jouer nonante minutes car on sort de deux mauvaises mi-temps contre Incourt et Stéphanois,indique Martin Dehut (T1).D’autant que Genappe est en forme puisqu’il a mené jusqu’à la 60econtre Walhain."Dethier et Bauwin sont absents.

Godelet reste au Ronvau

La démission de Laurent Godelet suite à un problème interne a été refusée."Mon franc-parler ne plaît pas toujours mais mon président a décidé que je continuais et une réunion est prévue ce jeudi avec certains joueurs pour mettre les choses au point, explique le T1 du Ronvau.Je ne connais pas du tout Stéphanois mais j’espère prendre les trois points."Vandamme est blessé.

En face, A. Manneback est out mais Silini et Ghislain rentrent."Malgré les résultats, on est sur la bonne voie pour attaquer Ronvau avec une équipe un peu plus compétitive,positive Ronald Pigeon (T1).Ce ne sera pas facile mais on espère réussir quelque chose."