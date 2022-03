P3D : Ottignies récolte enfin les fruits du travail

Il est vrai que le club vit une saison compliquée."Chaque semaine, on était déçu du résultat d’autant qu’on a les qualités, mais la plupart des joueurs revenaient aux entraînements avec l’envie. Il faut dire qu’avec beaucoup d’étudiants qui vont et qui viennent, l’équipe change pas mal chaque année. Il a donc fallu du temps pour qu’on se connaisse mieux, que les connexions se fassent et que l’on devienne un vrai groupe. Là, on a vraiment une équipe où l’on se bat l’un pour l’autre et où l’on se pousse mutuellement."

La fin de saison s’annonce intéressante."On ne s’est pas fixé d’objectif mais deux équipes(NDLR: Incourt et Jandrain)ne sont pas loin de nous au classement et on va essayer d’aller les rechercher pour bien terminer le championnat."

Sur le plan personnel, le jeune homme de 22 ans, étudiant en kiné à l’UCL, se dit satisfait de ses prestations. "J’ai commencé vers dix ans etj’ai joué quelques années à Wavre-Limal. Puis, je suis allé habiter en France, près de Montpellier, et j’ai arrêté le foot pour découvrir d’autres sports. J’ai refait deux saisons de foot en France quand j’avais 16 ou 17 ans puis j’ai voulu revenir en Belgique pour mes études. J’ai fait une demi-saison au Ronvau avant de recommencer en août dernier à Ottignies car c’est le club situé pas loin de mon kot. J’ai eu du mal à reprendre le rythme au début mais tout se passe bien car le coach me fait confiance et l’équipe aussi."

La passe de trois à Mélin?

Ottignies se rend à Mélin ce dimanche."Enregistrer un troisième résultat positif serait une première cette année et maintenant qu’on est dans une série positive,on a envie d’y rester,sourit Éric Zikonda (T1).Comme à Huppaye, Mélin sera un match avec beaucoup de duels et ce ne sera pas simple car on avait été battu chez nous par une équipe assez rugueuse."Keulemans est suspendu. Ben El Mostapha, Gaban et Gomes sont blessés.

En face, Tits et Suarez sont blessés tandis que M. Allard et François sont de retour."On ne sous-estime personne d’autant qu’il y a quelques individualités techniques à Ottignies qui reste sur une bonne perf' à Huppaye,prévient le T1 mélinois Benoit Lamine.Cela dit, mon groupe est très motivé car il est dans les victoires et on a encore quelque chose à jouer."