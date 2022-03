P3D : Il reste 5 candidats au tour final

En fonction de l’équipe championne, le SC Jodoigne ou Walhain jouera le tour final comme vainqueur de tranche car l’un des deux gagnera très probablement la troisième. Cela signifie qu’Huppaye, solide troisième, ira aussi au tour final et qu’il reste donc deux tickets à distribuer entre cinq prétendants. Mélin et Beauvechain, quatrièmes, sont les mieux placés. Mais les Aviateurs, privés de Castermans et Kaye (saison finie) pourraient à nouveau perdre des plumes à Walhain ce dimanche."On doit se battre jusqu’au bout et ne rien lâcher car on mérite d’être au tour final vu nos qualités,estime Jabran Albahtouri (T1).On avait un peu foiré à l’aller contre Walhain, on sera donc revanchards, mais il nous faudra quinze guerriers."