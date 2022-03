Les clubs du BW face aux poids lourds bruxellois

Le week-end de Walhain B (17e) ne sera pas non plus de tout repos puisque les Walhinois se déplaceront à Saint-Michel, cinquième au classement général. Les derniers du championnat partiront avec un nombre assez conséquent d’absents, ce qui risque de ne pas leur faciliter la tâche."J’ai un blessé, deux joueurs suspendus, un joueur parti en vacances et deux titulaires incertains. Cela va être difficile d’aligner onze joueurs. Mais bon, c’est le dernier déplacement à Bruxelles de la saison, on va donc essayer de proposer du beau football",affirme le T1 Andy Collée.

Une autre équipe qui va affronter un cador du championnat, c’est Ottignies B (16e). Ce week-end, le ROS accueillera le presque invincible Crossing Schaerbeek (2e), qui se bat pour la première place avec le Stéphanois. Comme pour Walhain, Ottignies subit les conséquences des vacances de Pâques."C’est un peu l’hécatombe au niveau des absents. En plus, il ne nous reste que des gros morceaux pour les quatre prochains matchs vu que nous jouons contre les quatre premiers. Mais je pars toujours pour essayer de gagner et dans ce cas-ci, on va essayer de bien fermer derrière parce que les joueurs du Crossing sont dangereux quand ils ont de l’espace."

Si l’exploit est créé à Ottignies, cela arrangerait bien les affaires du Stéphanois. Premier au classement, une défaite du Crossing et une victoire pour eux contre le White Star Woluwe (5e) lui permettraient de se rapprocher à quelques points prêts du titre, mais aussi d’avoir l’ascendant psychologique."C’est notre dernier match du périple bruxellois. Si ce match n’est pas encore décisif, c’est en tout cas une grosse étape vers la P2. L’équipe est consciente de l’importance du match et va tout faire pour produire un meilleur football que ces deux dernières semaines", indique le coach stéphanois Rénald Pansaerts.

Également au programme de ce week-end, Huppaye B (15e) affrontera une équipe d’Auderghem en forme, puisque le douzième au classement a sèchement battu Villers B 1-6 le week-end dernier.

Rixensart reçoit Wavre Limal

Un derby se joue aussi ce dimanche puisque Rixensart B (8e) accueillera Wavre Limal (4e). Damir Mujcinovic, le T1 rixensartois, va faire confiance aux jeunes au vu du nombre d’absents dans son effectif."J’ai régulièrement des U19 qui viennent nous aider depuis quelques semaines. En général ils se donnent sur le terrain. C’est même l’un d’entre-eux qui a marqué le dernier but le week-end passé. Ce sera l’occasion pour eux de se montrer un peu plus."

Du côté de Wavre Limal, Mohamed Riani et son équipe attendent Rixensart au tournant."On les a battus au match aller, il faudra donc s’attendre à un esprit de revanche de leur part. Dans notre cas, une victoire ferait du bien parce que nous espérons maintenir la quatrième place."