Le tour de nos clubs du BW en P3D

Henquet est suspendu, Fontaine et N. Pierard sont blessés."J’attends une réaction du groupe après Ottignies mais ce ne sera pas simple car Perwez est toujours motivé pour jouer la cinquième place, prévient Marc Warnant (T1).Nous serons troisièmes quoi qu’il arrive donc tout dépendra de l’état d’esprit."

Mont-Saint-Guibert

L’équipe est retombée les pieds sur terre à Jodoigne"mais on espère reprendre les trois points contre Bierges puisqu’il s’agit d’une équipe à notre portée,souligne Jérôme Bulinckx (T1).Comme chaque semaine, ce sera la course aux joueurs, chez eux aussi, mais on espère livrer un bon match."

Bierges

Une réaction est attendue."Je n’ai pas compris ce qui s’est passé à Perwez,note Sébastien Goossens (T1).Le noyau est de nouveau restreint et j’ai dû annuler l’entraînement de mardi, mais il faudra montrer autre chose si on veut éviter une raclée face à Mont-Saint-Guibert qui fait un très bon deuxième tour."

Jodoigne B

Après avoir renoué avec le succès,"Orp aura-t-il assez de joueurs pour venir chez nous,s’interroge Johan Grommen (T1).Que ce soit contre le premier ou le dernier, on jouera pour gagner et je me concentre uniquement sur mon équipe, mais il ne faudra pas tomber dans le rythme de l’adversaire."

Orp B

L’équipe devra s’accrocher lors des cinq derniers matches pour terminer la saison."Le seul point positif du match contre Ronvau, c’est qu’on s’est donné, indique Amaury Motte (T1).Par rapport à l’équipe qu’il nous reste, on sait qu’on ne fera plus de résultats, et on va essayer de prendre du plaisir."

Jandrain

Chabeau pourrait revenir."Pour le reste, on ne récupère personne, constate Alain Boncher (T1).On avait fait un bon match à Grez (3-3) mais avec un effectif complètement différent et face à une équipe qui m’avait fait bonne impression. Peut-être que notre terrain en herbe leur donnera des difficultés."

Incourt

Le match de ce dimanche à Chastre a été déplacé au jeudi 14 avril à 20h d’un commun accord entre les deux équipes."Après deux matches encourageants contre Chaumont et Jodoigne, le résultat a été là contre Jandrain et on travaille déjà pour préparer la saison prochaine", indique Gaëtan Degroot (T2).

Chastre B

Après le forfait à Mélin, les Chastrois seront au repos."Ce nouveau week-end off nous permettra peut-être de recharger les batteries et de récupérer des blessés afin d’être plus nombreux pour le prochain match, souligne Nicolas Bontemps (T1).On s’entraîne normalement ce jeudi et certains iront aider la P2."