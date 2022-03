Cinquièmes au classement général avec un petit point de retard sur Saint-Josse, les Rouge et Blanc sont également bien placés dans cette troisième tranche. Deuxièmes à deux longueurs de Genappe, ils sont donc encore en course sur deux tableaux pour accrocher le tour final. Le déplacement de ce mercredi soir à Nivelles ne devrait pas poser trop de problèmes. " Il faut évidemment rester sérieux et respecter Nivelles mais c’est surtout le match de dimanche au Sporting Bruxelles qui nous préoccupe. L’affrontement sera clairement plus capital pour eux que pour nous mais on veut tout donner », explique le T2 Fazli Kocabas.

Genappe

Leader invaincu de cette troisième tranche, Genappe a son sort entre ses mains pour décrocher une place au tour final. Il reste trois finales à bien négocier pour les hommes de Vincent Kohl. À commencer par le déplacement compliqué en terres tubiziennes, au Stade Leburton s’il vous plaît! " C’est probablement le match le plus important de notre saison, clame le T1 genappien. Il faut absolument l’emporter ce soir et dimanche contre le FC Schaerbeek et si on a réussi un 6/6, je pense qu’on aura de bonnes chances de remporter cette troisième tranche."

Malbrancke, Busselot et Berdayes sont suspendus alors que Laloux et Pête effectuent le chemin inverse. Brice Brichart est blessé.

Tubize-Braine B

Trop déforcés le week-end dernier à Grez, les jeunes Tubiziens ont bien l’intention de rectifier le tir dès ce soir pour la réception d’une équipe de Genappe en pleine bourre. " Je ne suis pas convaincu que ce sera forcément un avantage pour nous de jouer au Leburton ce soir car il s’agira d’une grande première pour la plupart de mes jeunes joueurs et le contexte sera donc différent et les conditions de jeu également", note le T1 Erwin Zeerards.

Le coach devrait récupérer quelques joueurs, dont notamment Butera. Van Gestel est en voyage scolaire et Hanse grippé.

ES Braine

Les Étoilés ont été chercher un partage largement mérité dimanche dernier à Evere. Ce sera probablement une autre paire de manches avec la réception de Uccle ce soir, deuxième du général à un point du leader Berchemois. " C’est notre dernier gros match en P1 et je sais que les gars seront motivés pour aller grappiller quelque chose", prévient le T1 Stéphane Morias.

Lasne-Ohain

Le déplacement des Lasnois du côté de Saint-Josse sera très attendu par le duo Grez/Genappe. Une victoire des Bleu et Blanc ce soir arrangerait fameusement les affaires de nos deux représentants Brabançons wallons. " On va continuer à jouer notre carte à fond pour rester dans le rythme et bien préparer notre finale de Coupe", résume le T1 Christophe Collaerts.

À part Willaert qui est en phase de reprise, le groupe est au complet.