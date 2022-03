Les U16 de Grez, solides champions

À la lecture des résultats de l’équipe, il y a eu de nombreux "caramels", témoins de la supériorité des Gréziens qui se sont offerts sur le côté quelques bons matches amicaux pour avoir plus d’opposition."Nous avons rencontré de belles équipes d’interprovinciaux avec sept victoires, une défaite et un partage lors de nos neuf rencontres. Il est vrai que gagner nos matches sur de gros scores n’est pas toujours gai mais on a toujours respecté nos adversaires, le groupe prouvant à cette occasion qu’il savait faire preuve de caractère et d’envie."

Véritable machine à gagner et à enfiler les buts, la formation grézienne doit sa réussite à"un groupe talentueux et à un formateur qui a su apporter sa gnac", ajoute en toute modestie Florian Wilmot."On a aussi pu compter sur un chouette groupe de parents, toujours présents pour nous suivre et ultra-motivés."

Il reste trois matches à jouer dans ce championnat: à Jodoigne ce samedi puis contre Braine B et Lasne-Ohain pour clôturer les festivités."Avec ce titre, l’objectif de la saison est atteint. Cela faisait plusieurs saisons que ce groupe perdait son temps et ne pouvait pas monter en IP à cause du Covid mais cette saison sera la bonne puisque l’on évoluera en U17 interprovinciaux la saison prochaine. C’est un passage obligé pour progresser."

Florian Wilmot sera toujours à la tête d’une équipe qui devrait accueillir un ou deux renforts mais pas plus,"histoire de travailler dans la continuité. La plupart des joueurs jouent ensemble depuis qu’ils sont en préminimes mais ce groupe reste perfectible au niveau de la vitesse de jeu, de réaction et de l’intensité dans la circulation du ballon."

Précisons encore que les U16 de Grez-Doiceau participeront en fin de saison à deux tournois à Flawinne et Villers comme ils disputeront encore des matches amicaux face à des IP, histoire de se mettre dans le bain pour la saison prochaine. Ils devraient également participer au tournoi interprovincial avec les champions des autres provinces au mois de mai.

Le noyau champion

Staff: Florian Wilmot (entraîneur), Hervé Wilmot, Stéphane Kaye (délégués).

Joueurs:Isaac Bidja, Bilal Bouhjar, Vladislav Butyn, Matéo Buyck, Eliott Deper, Hugo Devos, Noah Gelpkens, Ethan Kaye, Attila Krasznai, Ewan Maillard, Martin Nevers, Florian Peeters, Majid Rami, Cyril Reuliaux, Romain Sepult, Benjamin Torfs, Noam Vanelderen, Johan Vanhalle, Thomas Van Ruymbeke.