Rixensart: 30 mois de prison confirmés pour un dealer de cocaïne

Le 5 octobre 2020, la police contrôle une voiture à Genval. Le conducteur ne réussit pas à dissimuler la boulette de cocaïne qu’il tient en main. Les agents le fouillent dès lors attentivement et trouvent 14 autres pacsons glissés dans son slip. L’appuie-tête du véhicule en contient 26 de plus et dans la voiture, les policiers trouvent encore 1 600 €.