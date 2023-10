Rixensart : il faut sauver la serre Art nouveau, au bas du vignoble de Genval

On lui doit notamment la façade du cinéma Le Palace, dans le centre de la capitale, mais aussi la villa Beau-Site de Genval, magnifique demeure aux 4 façades distinctes surplombant la vigne, et donc la serre. L’ouvrage est toutefois en piteux état, comme le déplore Vincent Leclercq, du Comité de quartier de l’avenue des Combattants: "Les montants ont été directement enfoncés dans le béton, ce qui favorise la rouille". La structure s’allège ainsi de plus en plus et un tiers environ de la serre doit être fermé car cette partie menace de s’écrouler à divers endroits. Certains carreaux de verre – ils sont empilés sur les montants comme des tuiles – sont à remplacer, d’autres manquent à l’appel.

Un lieu d’art unique

Pour cette raison, trois associations de quartier unissent leurs forces au sein du collectif #sauverlaserre pour redonner vie au petit édifice: le Comité de quartier de l’avenue des Combattants, l’ASBL Vins de Genval et le Potager collectif Combattants. Le potager exploite surtout un terrain plus éloigné sur l’avenue, mais occupe aussi une partie de la serre et y fait pousser plusieurs variétés de tomates. Isabel Jeanmoye a rejoint le collectif il y a deux ans: "Nous sommes environ une vingtaine, même si les membres s’en vont et viennent avec les années. Certains préfèrent la serre, comme moi, simplement parce que j’habite plus près. On cultive des tomates et des herbes qui sont destinées à ceux qui en ont envie".

La serre accueille également des expositions artistiques, à l’image du White Art Walk, qui avait vu en 2021 Bernard Hubot aménager le lieu avec des papyrus suspendus. Pour Vincent Leclercq, qui en plus de représenter le comité de quartier est également comédien, la rénovation de la serre permettrait à la communauté de disposer d’un "superbe lieu" pour les représentations théâtrales ou d’autres rendez-vous artistiques, d’autant qu’un petit pavillon, en béton et en bois, de type japonais, complète un décor déjà joliment fourni grâce à la végétation.

Les travaux représentent toutefois un certain coût: 75 000 € seront nécessaires pour refaire la charpente, remplacer les carreaux de verre, refaire les portes mais aussi restaurer un système de récupération de l’eau qui alimente une citerne enfouie sous l’ouvrage.

"L’objectif, c’est de faire quelque chose de durable, que l’on ne doive pas tout refaire dans 5 ou 10 ans", explique Nicolas Vuille, de l’ASBL Vins de Genval. Et il y a urgence, relative en tout cas: "On a un peu peur lors de chaque tempête mais la structure pourrait tenir encore telle quelle sans doute durant quelques années…"

La Commune, propriétaire du terrain et de la villa qui le surplombe, apportera un subside de 25 000 € dans le cadre de son budget participatif. Pour trouver le reste des fonds, le collectif mise sur une cagnotte en ligne ( www.gofundme.com/f/sauver-la-serre) qui a été lancée au début de ce mois d’octobre et qui a déjà permis de récolter près de 300 €. Une soirée théâtrale sera aussi organisée, au profit de la serre, le vendredi 8 décembre: la troupe amateur Famanonima (Rixensart) reprendra la pièce Adieu, je reste d’Isabelle Mergault. Enfin, toujours au profit de la serre, une vente aux enchères d’objets d’arts aura lieu le jeudi 21 décembre, en soirée, au Centre culturel de Rixensart.

www.sauverlaserre.be