De nouveaux conteneurs enterrés sont prévus à Rosières et Bourgeois

"Dans un souci d’harmonisation, InBW propose de mettre en place une convention générique au sujet des installations futures, et non plus projet par projet, comme c’était le cas jusqu’alors", a expliqué l’échevine de l’Environnement et de la Gestion des Eaux et des Déchets, Sylvie Van Den Eynde-Cayphas (NAP-MR). Ces futures installations devraient être enterrées, à l’image de certaines déjà en service.

"Où seront situés ces futurs conteneurs ?"

Très logiquement, la question se pose de savoir où seront installés ces futurs conteneurs enterrés. C’est précisément ce qu’a demandé le conseiller communal Vincent Darmstaedter (Écolo). "Pour les CIPOM et CIFFOM, nous allons en ajouter deux en plus, l’un place Ardelle, à Rosières, l’autre Quai du Tram, à Bourgeois. Ils s’ajouteront à ceux déjà installés aux Papeteries, dans le quartier de l’avenue Georges Marchal et place Ardelle, lui a répondu l’échevine. Pour ce qui est des bulles à verre enterrées, outre celle du parc à conteneurs, il y en aura une à Bourgeois juste à côté des autres conteneurs."

L’échevine a également expliqué que ces installations nouvelles ont pour but de compenser les collectes en porte à porte qui ont diminué à Rixensart.

Par ailleurs, la conseillère communale Fabienne Petiberghein (Écolo) s’est étonnée du fait que le quartier "Notre Maison" ne soit pas bénéficiaire également de ce nouveau type de conteneurs enterrés. "Il y a clairement un problème, car c’est un quartier qui mériterait de l’attention à ce niveau-là."

L’échevine a souligné qu’elle ne fermait pas la porte quant à une installation dans ce quartier. "Une réunion est prévue en octobre avec le groupe Déchets, nous verrons à ce moment-là."

L’installation de ces futurs conteneurs a été approuvée par les élus.