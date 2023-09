Rixensart : "L’Agence sans risque" par les Compagnons du Flétry, dès ce jeudi soir à Genval

De quoi s’agit-il ? Hélène Nemesis dirige une agence dont la spécialité est l’élimination des animaux nuisibles. Mais derrière cette activité officielle se cache une entreprise qui vise à éliminer les maris un peu encombrants… Hélène (Julie Lejeune) aidée de sa secrétaire (Marie Laloyaux) va devoir faire face aux demandes de ses clientes, tout en déjouant les pièges tendus par un inspecteur de police (Jeremy Holloway) soupçonneux…

Le Nivellois Stephan Sornasse (62 ans) est le metteur en scène de cette pièce qui ouvre la saison de la Compagnie du Flétry, de Genval. "C’est la deuxième pièce que je mets en scène seul ici,indique-t-il un brin stressé à l’aube de la première représentation. Nous avons choisi une comédie contemporaine parce que les gens viennent ici pour se détendre. Alors, on travaille avec cette idée. C’est signé Sylvine Ferrandis, et on n’en dira pas plus car il y a un gros retournement de situation…" La direction d’acteurs n’est pas la chose la plus facile à réaliser pour ce metteur en scène novice, qui tient à travailler dans un esprit de bienveillance. "On répète depuis fin mai. Les gens qui font du théâtre amateur travaillent la journée, ils arrivent parfois fatigués aux répétitions, ils prennent un temps de dingue pour apprendre leur texte et s’investissent énormément. Pour moi, le plus difficile est d’arriver à les diriger en essayant de comprendre le fonctionnement de chacun, et ne pas les heurter. Il faut trouver les mots justes."

Arrivé au Flétry en 2018 par l’intermédiaire d’un ami, Stéphan Sornasse aime aussi jouer la comédie. Il était un passionné de photographie avant de voir son cœur chavirer pour le théâtre. "J’aime cette ambiance bon enfant, l’esprit d’équipe, les décors qu’on fabrique ensemble, les lumières… Tout le monde met la main à la pâte. Et puis il y a le stress. Ce jeudi, ce sera la première et j’ai hâte d’y être. Là, il est temps de montrer au public ce que nous faisons depuis des mois . Nous sommes tous très impatients d’avoir les réactions du public. Il faut venir nous voir !"

Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 septembre, les 1er, 5, 6 et 7 octobre. Avenue des Combattants, 27, à Genval. Possibilité de manger sur place.www.fletry.be