Rixensart : une vie de mal en pis… et on devient dealer

Le scénario est identique à chaque fois. Les prévenus s’approvisionnent à une "nourrice" basée à Bruxelles, ils disposent d’une liste d’adresses et ils circulent au volant d’un véhicule le plus souvent loué mais disposant toujours de caches aménagées pour receler ces fameuses boulettes.

Le 11 avril dernier, c’est à Rixensart qu’Amine D., un Bruxellois de 22 ans, fut arrêté par les policiers. Dans son véhicule, 30 pacsons et 13 boulettes. Sur lui, 800 € en petites coupures.

Il a comparu le 23 août en correctionnelle et, à l’entendre, il a sacrément joué de malchance car il venait de commencer son petit commerce. "Même pas une semaine", soit moins que ne le laissait supposer la lecture de la citation à comparaître qui fait état d’un trafic ayant débuté le 31 mars et d’une seconde prévention portant sur la détention de cannabis à usage personnel.

Peu importe finalement. "On m’a recruté", se borna-t-il à avouer avant que son avocat ne fasse état d’une vie "qui va de mal en pis", notamment au plan familial. "Mon client a été sans cesse transbahuté. Ses parents ne savaient plus qu’en faire. Il s’est retrouvé à la rue ou à l’hôtel. Un problème d’argent récurrent. Il a déjà été condamné à quatre peines de travail, mais sans en effectuer aucune. Il a donc besoin d’un encadrement qui sera bien plus efficace qu’un séjour en cellule."

Le ministère public n’était pas de cet avis. Il venait de requérir un an de prison ferme en mettant en exergue le fait que la dernière sanction de 50 heures de travail pour des faits similaires, tombée le 15 juillet 2022 au tribunal correctionnel de Bruxelles, s’était révélée inopérante.

Le tribunal s’est rangé à cet avis: un an de prison mais avec sursis pour moitié.