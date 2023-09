Rixensart : mobilisation contre l’abattage de 45 érables à Genval

Puisque l’inquiétude des riverains est avérée, le collège a répondu qu’une réunion de concertation serait organisée dans le courant du mois d’octobre. A celle-ci pourront participer cinq représentants des riverains.

Un expert de l’IBGE à la rescousse

"Lors de notre discussion au sujet de ce projet au dernier conseil communal, vous aviez déclaré être ouvert à une entrevue avec un expert de l’IBGE (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement) que des riverains avaient consulté, a ajouté Christian Chatelle. Cet expert se déclarait prêt à partager son expertise afin d’éviter le plus possible des abattages. Ne serait-ce pas intéressant de permettre l’intervention de cet expert lors de la réunion prévue avec les riverains ? Ou alors dans une phase ultérieure du processus ? Sachant que notre objectif à tous est d’épargner un maximum d’arbres lors de ces travaux de voirie et d’égouttage."

Le collège a abondé dans ce sens, ce qui rassure l’élu et les riverains: "Il semble que le collège soit sensibilisé à la mobilisation citoyenne provoquée par ce projet et fasse un pas vers plus de concertation et de prudence dans ce dossier, ce qui est une très bonne chose, nous a indiqué Christian Chatelle au lendemain du conseil communal. L’expert en abattage qui travaille régulièrement avec l’IBGE et dont le nom a été proposé par un des riverains va être invité à prendre contact avec l’administration pour donner son avis et partager son expertise afin d’éviter un maximum d’abattages. Je me réjouis de cette mesure".