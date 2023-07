Genval : une course de F1 de 5 jours en mer

Côté météo, l’édition 2023 fut terrible. Denis Van Weynbergh le confirme à l’arrivée: "S i le départ de cette course avait été donné en France, le comité l’aurait retardé de 24 heures pour mettre les équipages à l’abri. Mais les Anglais ne voient pas la voile de cette manière. Pour eux, c’est au marin de décider s’il prend la mer ou pas." C’est dommage car cela a engendré une centaine d’abandons, quatre démâtages, un naufrage et un homme à la mer (repêché ensuite).

Olivier Vierlinck était à bord du voilier Djinn. À bientôt 50 ans, cet Orp-Jauchois navigue depuis tout petit. C’était sa première Fastnet. Il voulait au moins une fois tenter l’expérience: "Au départ, c’était physique mais gérable. Après, le vent est encore monté, on ne savait pas jusqu’où ça allait rester gérable. Aucun membre de l’équipage n’avait déjà affronté des vents si forts (NDLR: 85 km/h) . La première nuit en mer a été terrible. Dans ma vie de marin, j’avais déjà entendu un ou deux “Mayday” (NDLR: appel de secours utilisé quand une vie humaine est en danger) à la VHF. Mais cette nuit-là, il y en avait un toutes les 10 minutes. On a tenu le coup. Je n’ai jamais été aussi mouillé de ma vie. On avait un bon bateau et un bon équipage, nos vies n’ont jamais été en danger, même si c’était dur."

Pierre Giot (Genval) témoigne: "Ce qui était important pour nous, c’était de s’amuser dans la performance, sachant que c’étaient des moments difficiles. La cohésion de tous a été la force de notre équipage. Dans l’équipe, tout le monde pouvait tout faire, même s’il y avait des niveaux différents entre nous. Du coup, on était toujours au charbon."

"Je ressens une joie folle"

Pierre-Olivier Busschaert (Rosières) a fait ses armes au club de voile de Genval en commençant par la voile légère. Il était le co-skipper de l’équipe. Les émotions étaient fortes en mettant le pied sur le ponton après avoir affronté une mer très forte pendant six jours et cinq nuits. "Je ressens d’abord une grande fierté pour tout notre équipage. On a si bien géré cette course tous ensemble! Notre préparation a vraiment porté ses fruits. Avec le skipper, Sylvain Duprey, on a géré le projet de manière très démocratique. Tout l’équipage a été impliqué dans toutes les décisions à prendre sur le bateau."

La course s’est préparée depuis six mois avec le propriétaire du voilier, Sébastien de Liedekerke Beaufort (Rosières), et les autres instructeurs mer du club de voile de Genval. Ces derniers ont géré le convoyage aller et retour entre Nieuport et Cherbourg: deux fois une semaine de convoyage.

Pierre-Olivier Busschaert: "C’est aussi un réel plaisir de terminer sans dégâts majeurs, sans voie d’eau, sans avoir eu recours à un hélitreuillage… Et ce que je ressens en deux mots ? Une joie folle !"