Une Splendid "Nuit d’Ivresse" au lac de Genval

Pour rappel, Nuit d’ivresse a été monté au théâtre avec Michel Blanc et adapté au cinéma avec Thierry Lhermitte. On peut, sans se tromper, en conclure que Nuit d’ivresse est un produit labellisé "troupe du Splendid", LA référence en matière de drôlerie, LE super casse-gueule donc. Voilà qui n’a pourtant effrayé ni Thibaut Nève, le comédien mais aussi co-organisateur du festival, ni son partenaire, le Théâtre de la Toison d’Or, ici représenté par sa directrice Nathalie Uffner, qui met en scène.

Les ressorts du rire de la pièce de Balasko reposent sur la confrontation entre deux mondes aux antipodes l’un de l’autre. Ils semblent inconciliables: l’animateur de jeu télé et la vulgaire taularde, ex-majorette à ses heures. On ne va pas parler de lutte des classes mais les préjugés et les stéréotypes de classe emportent aisément les rires du public. En 2023, aussi sûrement qu’ils le faisaient dans les années 80.

Une version bien belge

Thibaut Nève et Odile Matthieu n’y sont pas pour rien. Sous la houlette de Nathalie Uffner, le duo s’est attaché à rendre la pièce de Balasko bien belge, pour mieux en faire oublier la gouaille parisienne. Et ça marche ! Odile Matthieu lance le bâton de majorette aussi haut que Balasko, et parle un français mâtiné d’un drôle d’accent belge, sans en faire trop. Tandis que Thibaut Nève, plus Thierry Lhermitte que Michel Blanc, joue habilement de son physique pour mimer sa pseudo-supériorité de classe tout en draguant la Simone avec un sens comique bien dosé. Autour du duo, le rôle du barman est interprété par Julien Van Boeckel. Un rôle de composition dans le genre barman 2.0, qui s’affirme et se révèle de plus en plus drôle au fil des répliques.

Sous ses yeux, la "pauvre fille" sous ses dehors grotesques, apparaît finalement plutôt touchante et sensible, là où Jacques-la-star se révèle être un bon salopard. De ces deux paumés, lequel est, humainement, le plus riche ? Ni suspens, ni morale derrière cette question, mais bien des rires durant 1 h 30 de jeu. Gloussements garantis.

Réservations:

www.ilesttempsdenrire.be.