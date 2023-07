Le CEB pour les élèves à besoins spécifiques: une réussite pour Mathias, scolarisé à Genval

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont tous connus, appréciés, valorisés dans leurs singularités à travers les mots de leurs instituteurs. Il y a du rire, de l’émotion dans un mélange de respect et de complicité.

Lorsque Sylvie Van den Eynde, échevine de l’Enseignement prend la parole, ses propos sonnent en parfaite harmonie avec l’ambiance instaurée par les enseignants. Elle évoque notamment ce point: "Un conseil que je peux vous donner, c’est de bien vous connaitre parce que chercher à comprendre quelles sont vos forces et ce que vous aimez, ça va vous aider à faire de bons choix. Ce qu’on fait le mieux dans la vie, c’est ce qu’on aime faire."

Quant au directeur de l’école, Cédric Wautot, il encourage tous les enfants qui connaissent quelques difficultés: "Ce qui compte, c’est l’évolution. Une belle évolution."

Puis, pour tous, il continue: "Soyez toujours fiers de vous. Ne vous laissez jamais influencer. Restez vous-même. Soyez des acteurs de bien."

Voilà 43 écoliers qui quittent l’enseignement fondamental avec le plein de bienveillance utile à leur entrée en secondaire.

Plan d’intégration en raison de troubles d’apprentissage

Dans la classe de Mathias, ils étaient 22 élèves, dont deux bénéficiaient d’un plan d’intégration en raison de troubles d’apprentissage.

Une accompagnante les aidait trois heures par semaine au sein même de la classe. D’autres élèves (mais ce n’était pas le cas cette année) n’ont pas d’accompagnement supplémentaire mais peuvent avoir des aménagements dits "raisonnables".

M. Marc, l’instituteur, de Mathias précise: "Certains aménagements sont très compliqués. Il y a des demandes qui sont déconnectées de la réalité. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui nécessitent un peu de travail et de temps qui sont faciles à mettre en place. En général, on regarde les demandes des spécialistes et en fonction de la réalité de terrain, on réfléchit, on propose parfois des alternatives, on fait un protocole et ça se passe bien."

Dans le cas de Mathias qui a un trouble du déficit de l’attention et qui est dyslexique, tout s’est, effectivement, bien passé.

Maxime et Amandine, ses parents, sont soulagés: "Le plus difficile a été de l’encourager toujours, qu’il ne se démotive pas malgré des résultats qui ne suivaient pas toujours ses efforts, en essayant de mettre les outils qui lui permettent d’avancer, de devoir parler avec tous les intervenants aussi. On a fait plusieurs écoles pour expliquer la particularité de Mathias par rapport à d’autres enfants. Ça, c’était assez compliqué. En tout cas, dans cette école, on a reçu une écoute et on est très reconnaissant envers l’équipe pédagogique, la direction. Ça s’est très bien passé, ça fait quatre ans qu’on est là."

Mathias a bénéficié d’un accompagnement en classe deux fois par semaine pendant une heure trente et il a utilisé un ordinateur. Il a passé son CEB dans une classe, seul, avec un surveillant. Cela lui a permis d’optimiser sa concentration.

Mais sur quelle force s’appuie-t-il ? La réponse est unanime, de sa part, de celle de son papa, sa maman et son instituteur: sa curiosité ! Teintée de passion, elle l’emmène à la découverte de beaucoup de choses, un éventail qui va de l’étude des fourmis aux jeux vidéo.

Et Mathias de rajouter: "J’ai beaucoup étudié… De temps en temps, j’ai eu envie de baisser les bras mais je me suis dit que si je travaillais, j’allais réussir et être libéré."

Amandine se réjouit du système de l’intégration dans l’enseignement: "Mathias est un enfant qui se sent différent des autres, qui pensent peut-être d’une autre manière, qui voit la vie d’une autre façon et pour qui il est parfois difficile d’être avec les autres, d’être dans une structure scolaire. C’est pour cela que je trouve que c’est vraiment chouette l’intégration, pour faire en sorte que chaque enfant ait sa place, son rythme et se sente faire partie de l’école."