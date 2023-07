La dernière parcelle verte du lac de Genval est à vendre pour 1 950 000 €

C’est que, la publicité maximale est de rigueur afin de toucher la cible. Ce magnifique terrain à bâtir est la dernière parcelle vierge située au bord du lac, à la gauche et presque en face du Château du Lac. C’est là que les amoureux vont s’étendre sur la pelouse, un brin d’herbe au coin de la bouche, là aussi que les apéros offshore se sont tenu chaque été durant plusieurs années.

Mais, comme l’entièreté du lac de Genval, il s’agit de la propriété privée de John Martin, le directeur de la chaîne hôtelière John Martin’s dont le fleuron n’est autre que le quintuple étoilé, Château du Lac. Le voisin, donc.

Située sur le territoire d’Overijse et Genval, la propriété est composée d’une zone de 22 ares consacrée réserve naturelle sur le territoire d’Overijse, et d’une zone constructible de 32 ares, sur le territoire de Rixensart (Genval).

Pour construire quoi ? Telle est désormais la question. L’échevin de l’Urbanisme, Christophe Hanin résume: "La commune souhaiterait vraiment que cela reste un espace vert, mais il est un fait que le terrain se trouve en zone rouge et donc, constructible… Nous étudierons chaque projet au cas par cas. En tout cas, nous ne voulons surtout pas d’un immeuble à appartements ni de villas. Si la commune doit accepter un projet, ce sera plutôt un restaurant, ou de l’horeca qui tient la route. Nous souhaiterions que la libre circulation des promeneurs soit garantie, et que le projet prévoit un nombre de places de parkings suffisant. Nous avons déjà eu plusieurs propositions à la commune mais pour l’instant, c’est non."

Bref, la partie s’annonce compliquée pour Rixensart qui n’a, semble-t-il, pas souhaité se porter acquéreur. Il faudra donc accepter une réalisation privée et dire au revoir à la belle parcelle verte.