"Nuit d’ivresse" au lac de Genval

Nathalie Uffner, pourquoi avoir exhumé une pièce des années 80 ?

Parce que, même si elle est d’un ancien répertoire, elle n’a pas vieilli au niveau du propos. Cette pièce est souvent jouée par des troupes de théâtre amateur, mais étonnamment elle n’a pas été jouée récemment par des professionnels. Et puis, le titre attire d’emblée, Nuit d’ivresse, ça parle aux gens. C’est important pour un festival d’été.

L’auteure de la pièce, Josiane Balasko, incarne l’humour des années 80. Elle est toujours d’actualité ?

C’est très bien écrit. Josiane Balasko a le sens de la réplique qui claque. C’est un texte rythmé et très efficace. J’admire Balasko pour sa forte personnalité. Une femme très libre et entreprenante. Sans être vraiment une figure féministe, elle représente un féminisme d’action. Et en cela, elle est complètement d’actualité.

"Nuit d’ivresse", c’est l’histoire d’une rencontre nocturne désinhibée…

Elle sort de prison après plusieurs années, elle a raté son train, et elle pousse la porte d’un bar où elle rencontre le présentateur d’un jeu télé populaire, du niveau d’un Lagaf mais qui se prend pour Bernard Pivot. Il est venu pour passer une soirée tranquille. Ça parle de séduction, d’argent, de sexe, d’alcool, d’amour, et de solitude.

De ces deux mondes qui s’entrechoquent naît le comique…

C’est avant tout l’alcool qui permet cette rencontre, c’est une parenthèse durant laquelle les deux personnages oublient d’où ils viennent. Ils ne sont pas du même niveau social du tout. Lui, il est célèbre et il a de l’argent, mais qu’en fait-il ? Il est prisonnier de son image et pas heureux. Et cette femme d’un niveau social très en dessous du sien va le bousculer dans ses valeurs.

Le ton de la pièce est très parisien. Difficile d’en faire une version belge ?

On n’a pas voulu faire du "faux parisien". Lui n’a pas d’accent. Il est présentateur télé donc il lisse et soigne sa diction. Elle, par contre, vient d’un milieu populaire, elle cherche une place dans une usine de crevettes, c’est dire… donc Odile a un accent belge plutôt bruxellois.

Le théâtre d’été, c’est une expérience différente de la salle. Vous appréhendez la première ?

C’est une expérience extraordinaire de jouer en plein air, surtout le soir en été. Il y a une magie de l’instant à la nuit tombée. Par contre, c’est moins confortable pour les acteurs mais cela offre un rapport unique au public. On répète beaucoup. Mais tant qu’on n’a pas les rires du public comme partenaire, le spectacle n’existe pas. Donc, on a hâte de jouer devant des spectateurs.

