Rixensart a récompensé ses sportifs et personnalités du monde des sports

Ont ainsi été présentés à la cinquantaine de personnes venues y assister, les lauréats de plusieurs disciplines qui ont marqué l’année 2022, que ce soit pour leurs exploits sportifs, leur sens du fair-play ou encore leur dévouement à la cause sportive au sein de la commune.

"Je tiens à féliciter chacun d’entre vous pour vos efforts", a d’ailleurs déclaré l’échevin des Sports, Grégory Verté.

La cérémonie était animée par le directeur du département des sports, Fred Hautrive. Avec un enthousiasme qu’il a pu transmettre à l’audience dans la salle, ce dernier a décerné les coupes à chacun des lauréats, élus par un jury indépendant composé de sept personnalités du monde du sport des quatre coins du Brabant wallon, ainsi que du Conseil d’administration de la CSR dont les membres disposaient, eux ensemble, d’une seule voix.

Catégories récompensées

Un large panel de récompenses a été attribué. On peut citer par exemple les prix meilleurs espoirs masculins et féminins de moins de 18 ans, le prix de la CSR ou encore le prix de l’entraîneur/arbitre.

La sélection des lauréats s’est voulue ouverte, a souligné Fred Hautrive. "Les lauréats peuvent être des Rixensartois qui excellent ailleurs ou des personnes qui ne viennent pas de Rixensart, mais qui participent au développement sportif de la commune."

Le palmarès sportif de certains d’entre eux est parfois conséquent. C’est le cas par exemple du nageur Simon Laviolette (15 ans) qui a reçu le prix "Compétition Espoir masculin -18 ans". Il a en effet gagné deux médailles de bronze au 200 m, 4 nages et au 400 m, 4 nages au championnat de Belgique. On peut également citer Juan Martinez, médaillé d’or à la Coupe du monde 2022 de Taekwondo en Slovénie, qui s’est vu remettre le prix "compétition homme de +18 ans".

La cérémonie était, en outre, placée sous le signe du fair-play. Le récipiendaire du prix du fair-play, Jean Mathy, joueur de badminton, s’est ainsi vu remettre un second prix pour le même motif, de la part de l’association Panathlon. "Jean mérite cette double récompense. Il est connu pour accepter de jouer avec tout le monde, bien sûr pour gagner, mais toujours avec bienveillance et dans les règles de l’art. Il n’a aucun problème à s’avouer vaincu si c’est le cas. Il est la définition même du fair-play", a déclaré Fred Hautrive.

Le palmarès

Prix de la commission des sports: Monique Christiaens (bénévole depuis plus de 12 ans à Eneo Sport), Alain Couniot (bénévole depuis plus de 20 ans – Cercle d’escrime La Prime – La Dague), Robin Vanhoutte (globetrotter), Letizia Scarsiet (gymnaste) et Olivier Deharynck (triathlète) Espoirs féminins – 18 ans: Coline Demey (Triathlon au NST) ; Espoir masculin – 18 ans: Simon Laviolette (natation – SCR) ; Hommes + 18 ans: Juan Martinez (taekwondo – Hwarang TDK) ; Collectif espoir: équipe jeunes filles du TC Bosquet (tennis) ; Prix de l’entraîneur-arbitre: Nicolas Taylor (taekwondo – Hwarang TDK) ; Prix fair-play: Jean Mathy (badminton) ; Collectif adulte: équipe "Gents 1" (hockey) ; Club jubilaire: Royal Volley-Ball Club Rixensart.