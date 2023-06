Une planche et une rame: le stand-up paddle est une activité sportive ludique adaptée à tous, sportifs ou non-sportifs, que l’on peut pratiquer seul ou en groupe. Cet événement est ouvert à tous: seul, en famille, entre amis, entre collègues.

Antoine Sépulchre, Directeur général de Handicap International Belgique, explique: "Avec cette initiative, le Genval Yacht Club se mobilise à nos côtés pour un monde plus inclusif des personnes en situation de handicap. Les fonds récoltés par cet événement sportif contribueront pleinement aux projets de Handicap International. Ce projet nous permet également de faire découvrir le travail de notre organisation auprès de nouveaux publics. C’est donc une chance pour nous de pouvoir nous associer à un tel événement, et je tiens à remercier le Genval Yacht Club d’avoir rendu cela possible."

L’organisation de ce challenge et les frais qui en découlent seront entièrement pris en charge par le Yacht Club du lac de Genval. Une équipe de Handicap International sera également présente sur le site pour sensibiliser à l’importance des soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap. Le directeur de Handicap International ajoute: "Cette initiative s’inscrit dans notre campagne #WeMoveTogether, qui vise à améliorer l’accès aux soins de réadaptation pour les personnes en situation de handicap. Le mouvement c’est la vie, et un événement sportif comme les 4h Paddle en est le témoignage !"

En pratique: rdv ce dimanche 25.6 au Genval Yacht Club à 10h pour les inscriptions. Départ de la course à 12 h. Inscriptions également possibles sur genvalyachtclub@gmail.com

Meerlaan 190, Overijse.