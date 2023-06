Rixensart : gérant à l’insu de son plein gré…

Le 8 mai dernier, le tribunal fut saisi de la demande de citation en faillite lancée par le SPF Finances contre DL Bati, une société de construction (rixensartoise) en nom collectif, c’est-à-dire la forme d’entreprise la plus simple et la moins réglementée. La condition est de compter un minimum de deux associés dont la responsabilité est solidaire. Le capital est libre. Les associés paient eux-mêmes l’impôt en fonction de leur quote-part. L’inconvénient principal est la responsabilité indéfinie et solidaire des dettes. Un créancier peut en effet poursuivre un associé pour l’ensemble des dettes de la société même si la personne visée n’est pas directement responsable.