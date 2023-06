De 128 à 178 logements sur l’ancien site GSK à Rixensart

Les années passant, l’idée s’est consolidée et est arrivée en phase de planification concrète. C’est de cela dont il a été question lors du dernier conseil communal rixensartois.

"Ce projet prévoit 128 à 178 logements, dans une optique environnementale et de mixité sociale", a expliqué Christophe Hanin, échevin de l’Urbanisme.

Et Renaud Daele, du bureau d’architectes paysagistes AUPa, mandaté par les autorités communales, de détailler les enjeux du PCAR (plan communal d’aménagement révisionnel) dit "Poirier Dieu", en vue de permettre à ce projet de se réaliser.

D’abord, il s’agira de développer sur cette friche industrielle un nouveau quartier orienté vers le développement durable. De plus, les logements devront correspondre aux besoins sociologiques et démographiques de la population qui y vivra, dans sa diversité (jeunes couples, familles monoparentales, personnes âgées, etc.). Enfin, ce quartier permettra une jonction "verte" entre les rues du Tilleul, de la Bruyère et des Volontaires.

"Un parc grand d’un hectare sera aménagé au centre du lotissement et la mobilité douce sera privilégiée via un réseau propre. Les voitures ne pourront circuler qu’à 20 km/heure maximum dans deux boucles prévues pour elles jusqu’aux parkings souterrains", a en outre souligné l’échevin.

Cédric Franck, du bureau d’architecture Urban Platform qui travaille aussi sur ce projet pour l’entreprise Besix, mais pour l’aspect construction, a déclaré : "Ce quartier se veut inclusif et ouvert, et non une gated community. Le projet est avant tout résidentiel, mais diversifié, avec des maisons mitoyennes, à trois ou quatre façades, des appartements, mais aussi du petit et du grand équipement collectif, des espaces partagés, sans oublier l’école d’à côté incluse de fait au projet."

L’architecte a également souligné que les types de logements construits répondront à ceux qui leur font face de l’autre côté des rues voisines pour plus d’ouverture. Sont ainsi prévues des maisons quatre façades dans la rue des Volontaires ou des maisons mitoyennes rue des Tilleuls, par exemple.

Le conseil communal a approuvé ce projet de plan communal d’aménagement révisionnel à la majorité (19 voix sur 25).

Le PCAR bientôt à l’enquête publique

Christophe Hanin a toutefois précisé que l’adoption "n’est que provisoire, car il devra encore y avoir une enquête publique et un renvoi du dossier à la Région wallonne, ce qui amènera potentiellement à des modifications. Le dossier repassera ensuite au conseil communal pour une adoption définitive." Viendra ensuite le temps de la demande de permis d’urbanisme par Besix.

Dès lors, selon l’échevin, le premier coup de pelle du chantier ne devrait pas se faire avant trois ans.