La "Race for the Cure" pour lutter contre le cancer du sein dans toute l’Europe et à Rixensart

Think Pink a lancé ce jeudi l’édition 2023 de la "Race for the Cure" (course pour la guérison), un événement sportif à l’échelle européenne qui rassemble les personnes touchées par un cancer du sein, leurs proches et tous leurs sympathisants pour une marche ou une course à pied. L’événement, organisé dans 25 pays, se déroulera du 29 septembre au 31 octobre prochain, en signe de soutien à la lutte contre la maladie.