"N’oublie pas qu’il n’y a pas de prescription pour la vengeance…"

Robert (prénom d’emprunt) V., 72 ans, a comparu le 7 avril dernier dans le prétoire correctionnel nivellois pour répondre de nouveaux faits de harcèlement commis entre le 9 septembre 2021 et le 16 août 2022. Des appels diurnes et nocturnes alors que l’intéressé avait bénéficié d’une libération liée à des conditions dont il fit fi, soigner son addiction à l’alcool et s’abstenir de tout contact avec son ex-femme.