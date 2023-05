Rixensart: l’aide de la Province sollicitée pour améliorer l’accès de la piscine aux PMR

La candidature de Rixensart à cet appel à projets a été votée à l’unanimité.

Le conseil a également décidé à l’unanimité de faire appel à Igretec (Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études techniques et économiques) pour l’aspect technique de ces travaux. Grégory Verté a évoqué la "nécessité de se faire assister concernant la maîtrise de l’ouvrage, au travers d’un marché in house (c’est-à-dire de prestation interne)".

La mission d’assistance confiée à Igretec ne doublonnera pas avec le travail de CoRePro, la société à laquelle la rénovation a été confiée, a précisé l’échevin des Sports, suite à une question d’Amandine Honhon (Écolo).