Rixensart : un caillebotis facilitera l’accès à la passerelle de Gottal

L’échevine a ajouté que le petit pont en bois sera aussi remplacé. "Le caillebotis aura une structure en chêne et des pieux en faux acacia. Deux plateformes permettront aux promeneurs de laisser passer d’autres promeneurs arrivant en sens inverse."

Le caillebotis sera posé sur un chemin fort emprunté depuis plus de 15 ans et qui

relie d’une part les sentiers 50 et 51 qui sont sur Genval, et d’autre part le sentier du Carpu situé du côté de Bourgeois.

Le caillebotis aidera notamment à ramener les promeneurs sur un sentier balisé, et du même coup à mieux protéger la biodiversité. Le passage des vélos y sera déconseillé mais pas interdit. Ajoutons que ce sentier n’est pas repris actuellement à l’Atlas des chemins vicinaux, mais la Commune devrait entamer les démarches pour que ce soir le cas.

Pour préparer cet aménagement, Lasne a pris contact notamment avec sa CCATM (commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité) et avec le DNF (Département de la nature et des forêts) de la Région wallonne, qui "n’ont pas formulé de remarques particulières sur ce projet", a précisé l’échevine.

Michel Deschutter (MR) a demandé s’il n’était pas "également possible de rénover les autres caillebotis des sentiers menant vers Lasne lorsqu’on descend la rue du Baillois, car ils sont complètement pourris". Réponse de Sylvie Van Den Eynde-Cayphas: "Une des propositions de l’appel à projets Biodiversity a justement pour but de réaménager le sentier du Pitou, mais on ne sait pas encore si elle sera retenue".

Le conseil a voté le projet "caillebotis" à l’unanimité. Les travaux sont prévus pour le mois d’octobre.